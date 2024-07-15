https://ria.ru/20240715/bayden-1959674779.html

Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден

Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден - РИА Новости, 15.07.2024

Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден

Мотивы стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа, а также его возможные связи по-прежнему не установлены, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T03:29

2024-07-15T03:29

2024-07-15T03:29

сша

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959536061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_adadb0847de59c3f8509fdd5b0f6af8d.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Мотивы стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа, а также его возможные связи по-прежнему не установлены, заявил президент США Джо Байден. "Мы пока не знаем мотивов стрелявшего. Мы не знаем его взглядов и аффилированности, была ли у него помощь или поддержка, общался ли он с кем-то еще. Пока я говорю, правоохранительные органы устанавливают эти вопросы', - сообщил Байден во время обращения из Белого дома. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/bayden-1959674552.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959673942.html

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, в мире