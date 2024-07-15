Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден
Байден: мотивы стрелявшего в Трампа и его связи по-прежнему не установлены
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Мотивы стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа, а также его возможные связи по-прежнему не установлены, заявил президент США Джо Байден.
"Мы пока не знаем мотивов стрелявшего. Мы не знаем его взглядов и аффилированности, была ли у него помощь или поддержка, общался ли он с кем-то еще. Пока я говорю, правоохранительные органы устанавливают эти вопросы', - сообщил Байден во время обращения из Белого дома.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.