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Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден - РИА Новости, 15.07.2024
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03:29 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/bayden-1959674779.html
Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден
Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден - РИА Новости, 15.07.2024
Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден
Мотивы стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа, а также его возможные связи по-прежнему не установлены, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:29
2024-07-15T03:29
сша
пенсильвания
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Мотивы стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа, а также его возможные связи по-прежнему не установлены, заявил президент США Джо Байден. "Мы пока не знаем мотивов стрелявшего. Мы не знаем его взглядов и аффилированности, была ли у него помощь или поддержка, общался ли он с кем-то еще. Пока я говорю, правоохранительные органы устанавливают эти вопросы', - сообщил Байден во время обращения из Белого дома. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/bayden-1959674552.html
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сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены, подтвердил Байден

Байден: мотивы стрелявшего в Трампа и его связи по-прежнему не установлены

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Мотивы стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа, а также его возможные связи по-прежнему не установлены, заявил президент США Джо Байден.
"Мы пока не знаем мотивов стрелявшего. Мы не знаем его взглядов и аффилированности, была ли у него помощь или поддержка, общался ли он с кем-то еще. Пока я говорю, правоохранительные органы устанавливают эти вопросы', - сообщил Байден во время обращения из Белого дома.
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Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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СШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
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