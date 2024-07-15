https://ria.ru/20240715/bayden-1959674094.html
Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден
Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден - РИА Новости, 15.07.2024
Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден
Бывший американский лидер Дональд Трамп не получил серьезных ранений во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:17
2024-07-15T03:17
2024-07-15T03:27
пенсильвания
сша
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_116:0:2568:1380_1920x0_80_0_0_63b094d2cb455f74eedc5d2ea5e5a1b8.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп не получил серьезных ранений во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, заявил президент США Джо Байден. "К счастью, бывший (президент - ред.) Трамп не получил серьезных ранений… он в порядке", - сообщил Байден во время обращения из Белого дома. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959672252.html
https://ria.ru/20240715/tramp-1959672413.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_150:0:2535:1789_1920x0_80_0_0_ecf702d8d2443c656bd1cf5d3996957a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
Пенсильвания, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден
Байден: Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него на митинге