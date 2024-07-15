https://ria.ru/20240715/bayden-1959674094.html

Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден

Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден - РИА Новости, 15.07.2024

Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден

Бывший американский лидер Дональд Трамп не получил серьезных ранений во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T03:17

2024-07-15T03:17

2024-07-15T03:27

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп не получил серьезных ранений во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, заявил президент США Джо Байден. "К счастью, бывший (президент - ред.) Трамп не получил серьезных ранений… он в порядке", - сообщил Байден во время обращения из Белого дома. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959672252.html

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