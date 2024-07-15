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Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден - РИА Новости, 15.07.2024
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03:17 15.07.2024 (обновлено: 03:27 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/bayden-1959674094.html
Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден
Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден - РИА Новости, 15.07.2024
Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден
Бывший американский лидер Дональд Трамп не получил серьезных ранений во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T03:17
2024-07-15T03:27
пенсильвания
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп не получил серьезных ранений во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, заявил президент США Джо Байден. "К счастью, бывший (президент - ред.) Трамп не получил серьезных ранений… он в порядке", - сообщил Байден во время обращения из Белого дома. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959672252.html
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пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа, в мире
Пенсильвания, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него, заявил Байден

Байден: Трамп не получил серьезных ранений при покушении на него на митинге

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп не получил серьезных ранений во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, заявил президент США Джо Байден.
«
"К счастью, бывший (президент - ред.) Трамп не получил серьезных ранений… он в порядке", - сообщил Байден во время обращения из Белого дома.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ: подозреваемый в нападении на Трампа в мае получил степень инженера
02:19
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканцев
02:27
 
ПенсильванияСШАДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
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