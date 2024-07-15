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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявлении бабезиоза в Европе - РИА Новости, 15.07.2024
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13:27 15.07.2024 (обновлено: 13:40 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/babezioz-1959752825.html
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявлении бабезиоза в Европе
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявлении бабезиоза в Европе - РИА Новости, 15.07.2024
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявлении бабезиоза в Европе
Роспотребнадзор отслеживает информацию о случае бабезиоза в Европе, в России за все время наблюдения были лишь единичные случаи болезни, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:27
2024-07-15T13:40
россия
европа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор отслеживает информацию о случае бабезиоза в Европе, в России за все время наблюдения были лишь единичные случаи болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.&quot;Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание мониторингу эпидемиологической ситуации внутри страны и за рубежом. По сообщениям в СМИ, в Европе выявлен случай клещевой инфекции – бабезиоз, которую переносят иксодовые клещи&quot;, - говорится в сообщении.В основном заболевание встречается в южных регионах Европы, но в последнее время случаи фиксируются и в северных странах, таких как Финляндия и Эстония, уточнили в пресс-службе.Бабезиоз — не новое заболевание, но очень редкое — в России за все время наблюдений были единичные случаи этой инфекции, пояснили в ведомстве.Бабезиоз — природно-очаговое инфекционное заболевание, передающееся трансмиссивным путем и характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, прогрессирующей гемолитической анемией и часто тяжелым течением у пациентов с иммунодефицитными состояниями.
https://ria.ru/20240713/rospotrebnadzor-1959391338.html
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россия, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Европа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о выявлении бабезиоза в Европе

Роспотребнадзор: в РФ за время наблюдений были единичные случаи бабезиоза

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор отслеживает информацию о случае бабезиоза в Европе, в России за все время наблюдения были лишь единичные случаи болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«

"Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание мониторингу эпидемиологической ситуации внутри страны и за рубежом. По сообщениям в СМИ, в Европе выявлен случай клещевой инфекции – бабезиоз, которую переносят иксодовые клещи", - говорится в сообщении.

В основном заболевание встречается в южных регионах Европы, но в последнее время случаи фиксируются и в северных странах, таких как Финляндия и Эстония, уточнили в пресс-службе.
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Бабезиоз — не новое заболевание, но очень редкое — в России за все время наблюдений были единичные случаи этой инфекции, пояснили в ведомстве.
Бабезиоз — природно-очаговое инфекционное заболевание, передающееся трансмиссивным путем и характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, прогрессирующей гемолитической анемией и часто тяжелым течением у пациентов с иммунодефицитными состояниями.
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