https://ria.ru/20240715/avariya-1959207505.html

Авария на Арбатско-Покровской ветке московского метро (2014)

Авария на Арбатско-Покровской ветке московского метро (2014) - РИА Новости, 15.07.2024

Авария на Арбатско-Покровской ветке московского метро (2014)

15 июля 2014 года произошла одна из крупнейших аварий за всю историю Московского метрополитена. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:43

2024-07-15T00:43

2024-07-15T00:43

справки

москва

московский метрополитен

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15 июля 2014 года произошла одна из крупнейших аварий за всю историю Московского метрополитена. Примерно в 08:35 по московскому времени в перегоне тоннеля между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии сошли с рельсов и разрушились три передних вагона электропоезда модели 81-740/741 "Русич".Движение поездов от "Парка Победы" до следующей станции "Молодежная" было прервано. Сразу же после аварии власти организовали работу компенсационных маршрутов автобусов, для них выделили специальную полосу на дороге, а сотрудники столичной транспортной компании (Мосгортранса) направляли потоки пассажиров к близлежащим остановкам. Они работали до восстановления движения на Арбатско-Покровской линии и еще два дня после. Поезда на поврежденном участке пустили только через четыре дня после аварии.В результате аварии погибли 24 человека, телесные повреждения различной степени тяжести получили 188 человек. Среди пострадавших в результате ЧП в московском метро – жители 12 регионов России и граждане пяти иностранных государств: Украины, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Последний пострадавший в аварии в московском метро был выписан из больницы 14 октября 2014 года. Ущерб "Московскому метрополитену" составил свыше 331 миллиона рублей.16 июля был объявлен в Москве днем траура по жертвам катастрофы. Мэрия Москвы приняла решение выплатить семьям каждого погибшего по одному миллиону рублей, а пострадавшим – по 500 тысяч рублей. Кроме того, по два миллиона рублей семьям погибших должен был выплатить метрополитен. В день трагедии Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований в области транспортной безопасности. Следствие в числе возможных причин аварии выдвинуло несколько версий: неисправность вагонов, путевой стрелки, проседание полотна, исключив при этом теракт.16 июля официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил о задержании дорожного мастера службы пути ГУП "Московский метрополитен" Валерия Башкатова и помощника дорожного мастера пути Юрия Гордова. 17 июля они были арестованы Басманным судом Москвы. 21 июля в рамках уголовного дела об аварии в Московском метрополитене были задержаны заместитель начальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов и директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов. 22 июля Басманный суд Москвы санкционировал арест Анатолия Круглова 23 июля был арестован четвертый фигурант дела – Алексей Трофимов. 22 июля в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина начальник Московского метрополитена Иван Беседин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. На должность главы метрополитена был назначен Дмитрий Пегов, возглавлявший дирекцию скоростного сообщения РЖД.16 июня 2015 года Генпрокуратура России направила в суд дело об аварии в московском метро. 8 июля Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела о сходе с рельсов вагонов московского метро. в отношении заместителя генерального директора ООО "Спецтехреконструкция" Анатолия Круглова, а также старшего мастера службы пути Валерия Башкатова, заместителя начальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова и помощника дорожного мастера 3 дистанции пути Юрия Гордова, являющихся работниками ГУП "Московский метрополитен".По версии следствия, крушение электропоезда произошло по причине неустановления двух тяг между остряками стрелки, расположенной в месте съезда на вновь строящуюся линию метро.Согласно материалам следствия, Башкатов и Трофимов в свободное от основной работы время без оформления и за незаконное вознаграждение были привлечены к работам по устройству указанного съезда, которые проводили по указанию Круглова. Гордов не только осуществлял надзор за этими работами, но и самолично 9 июля вместо установки тяг перекрутил проволоку, привязанную Трофимовым, и заменил ее на свою.На протяжении всего расследования обвиняемые не признавали свою вину.Доводы стороны защиты о связи крушения с неисправностью подвижного состава, перепадах электроэнергии и некоем постороннем предмете были исследованы и опровергнуты собранными доказательствами.9 ноября 2015 года все четверо обвиняемых были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее смерть двух и более лиц).Приговором суда Юрию Гордову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, Анатолию Круглову, Валерию Башкатову и Алексею Трофимову – 5,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Дорогомиловский суд Москвы взыскал с осужденных за аварию в столичном метро более 12 миллионов рублей в пользу родственников погибших.1 июня 2016 года Мосгорсуд на три месяца снизил наказание сотруднику ремонтной организации Анатолию Круглову. В отношении остальных фигурантов дела приговор был оставлен без изменения. 7 октября 2016 года Московский городской суд изменил вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение Анатолию Круглову, Валерию Башкатову, Юрию Гордову и Алексею Трофимову.В 2017 году Московский метрополитен подал в арбитражный суд Москвы иск о взыскании ущерба, который был причинен его имуществу, на общую сумму 331,7 млн руб. к ООО "Спецтехреконструкция", выполнявшему работы на Арбатско-Покровской линии, и к генеральному подрядчику АО "Мосинжпроект".В феврале 2018 года арбитражный суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении исковых требований. 1 июня 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Московскому метрополитену во взыскании с двух подрядчиков 331,7 миллиона рублей ущерба из-за аварии в метро в июле 2014 года. 11 сентября 2018 года отказ был подтвержден Арбитражным судом Московского округа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, московский метрополитен