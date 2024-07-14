https://ria.ru/20240714/zhukovskij-1959608704.html

В Жуковском задержали мужчину, убившего оппонента арматурой

В Жуковском задержали мужчину, убившего оппонента арматурой - РИА Новости, 14.07.2024

В Жуковском задержали мужчину, убившего оппонента арматурой

Правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ходе потасовки, по версии следствия, убил арматурой оппонента, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:24

2024-07-14T17:24

2024-07-14T17:24

происшествия

жуковский

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ходе потасовки, по версии следствия, убил арматурой оппонента, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. "По данным следствия, в ночь с 13 на 14 июля у дома 13 на улице Баженова между водителями произошел конфликт из-за приоритетности проезда, в ходе которого один нанес другому удар металлической трубой по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура города контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), возбужденного следственным органом по данному факту. Сотрудниками правоохранительных органов личность злоумышленника установлена, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные действия. В подмосковном СК уточнили, что следователями и криминалистами проведен осмотр, изъят перцовый баллончик, подозреваемый задержан. Изъята металлическая труба, проведены допросы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

https://ria.ru/20240709/domodedovo-1958614684.html

жуковский

московская область (подмосковье)

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происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)