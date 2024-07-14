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В Жуковском задержали мужчину, убившего оппонента арматурой - РИА Новости, 14.07.2024
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17:24 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/zhukovskij-1959608704.html
В Жуковском задержали мужчину, убившего оппонента арматурой
В Жуковском задержали мужчину, убившего оппонента арматурой - РИА Новости, 14.07.2024
В Жуковском задержали мужчину, убившего оппонента арматурой
Правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ходе потасовки, по версии следствия, убил арматурой оппонента, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:24
2024-07-14T17:24
происшествия
жуковский
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ходе потасовки, по версии следствия, убил арматурой оппонента, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. "По данным следствия, в ночь с 13 на 14 июля у дома 13 на улице Баженова между водителями произошел конфликт из-за приоритетности проезда, в ходе которого один нанес другому удар металлической трубой по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура города контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), возбужденного следственным органом по данному факту. Сотрудниками правоохранительных органов личность злоумышленника установлена, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные действия. В подмосковном СК уточнили, что следователями и криминалистами проведен осмотр, изъят перцовый баллончик, подозреваемый задержан. Изъята металлическая труба, проведены допросы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html
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жуковский
московская область (подмосковье)
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происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жуковский, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Жуковском задержали мужчину, убившего оппонента арматурой

В подмосковном Жуковском задержали водителя, убившего оппонента арматурой

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ходе потасовки, по версии следствия, убил арматурой оппонента, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«
"По данным следствия, в ночь с 13 на 14 июля у дома 13 на улице Баженова между водителями произошел конфликт из-за приоритетности проезда, в ходе которого один нанес другому удар металлической трубой по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что прокуратура города контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), возбужденного следственным органом по данному факту.
Сотрудниками правоохранительных органов личность злоумышленника установлена, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные действия.
В подмосковном СК уточнили, что следователями и криминалистами проведен осмотр, изъят перцовый баллончик, подозреваемый задержан. Изъята металлическая труба, проведены допросы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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ПроисшествияЖуковскийМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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