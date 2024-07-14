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Более двух миллионов долларов собрали для жертв стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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22:43 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/zhertvy-1959653002.html
Более двух миллионов долларов собрали для жертв стрельбы на митинге Трампа
Более двух миллионов долларов собрали для жертв стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Более двух миллионов долларов собрали для жертв стрельбы на митинге Трампа
Более двух миллионов долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа менее чем за сутки, пожертвования сделали... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:43
2024-07-14T22:43
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более двух миллионов долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа менее чем за сутки, пожертвования сделали более 28 тысяч человек, сообщается на странице для сбора средств на платформе Gofundme. Ранее страница для сбора средств в пользу пострадавших во время попытки покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании была создана на платформе Gofundme. Порядка 177 тысяч долларов было собрано спустя 12 часов после инцидента. Немного позднее было собрано более одного миллиона долларов. Пожертвования сделали почти 15 тысяч человек. "Собрано 2054868 долларов США", - говорится в сообщении на сайте. На сайте платформы теперь указывается, что сумма пожертвований превысила в два раза ту, которую изначально планировалось собрать. В сборе средств приняли участие более 28 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч долларов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959644545.html
https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Более двух миллионов долларов собрали для жертв стрельбы на митинге Трампа

Более двух млн долларов собрали за сутки для жертв стрельбы на митинге Трампа

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более двух миллионов долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа менее чем за сутки, пожертвования сделали более 28 тысяч человек, сообщается на странице для сбора средств на платформе Gofundme.
Ранее страница для сбора средств в пользу пострадавших во время попытки покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании была создана на платформе Gofundme. Порядка 177 тысяч долларов было собрано спустя 12 часов после инцидента. Немного позднее было собрано более одного миллиона долларов. Пожертвования сделали почти 15 тысяч человек.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Трамп рассказал о планах после покушения на него
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"Собрано 2054868 долларов США", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте платформы теперь указывается, что сумма пожертвований превысила в два раза ту, которую изначально планировалось собрать. В сборе средств приняли участие более 28 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч долларов.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреПенсильванияСШАДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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