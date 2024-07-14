https://ria.ru/20240714/zhertvy-1959653002.html

Более двух миллионов долларов собрали для жертв стрельбы на митинге Трампа

Более двух миллионов долларов собрали для жертв стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Более двух миллионов долларов собрали для жертв стрельбы на митинге Трампа

Более двух миллионов долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа менее чем за сутки, пожертвования сделали... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:43

2024-07-14T22:43

2024-07-14T22:43

в мире

пенсильвания

сша

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более двух миллионов долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа менее чем за сутки, пожертвования сделали более 28 тысяч человек, сообщается на странице для сбора средств на платформе Gofundme. Ранее страница для сбора средств в пользу пострадавших во время попытки покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании была создана на платформе Gofundme. Порядка 177 тысяч долларов было собрано спустя 12 часов после инцидента. Немного позднее было собрано более одного миллиона долларов. Пожертвования сделали почти 15 тысяч человек. "Собрано 2054868 долларов США", - говорится в сообщении на сайте. На сайте платформы теперь указывается, что сумма пожертвований превысила в два раза ту, которую изначально планировалось собрать. В сборе средств приняли участие более 28 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч долларов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959644545.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html

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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа