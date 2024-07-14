https://ria.ru/20240714/zhena-1959618126.html

Жена Трампа назвала стрелявшего в ее мужа монстром

Жена Трампа назвала стрелявшего в ее мужа монстром - РИА Новости, 14.07.2024

Жена Трампа назвала стрелявшего в ее мужа монстром

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья назвала стрелявшего в ее мужа "монстром" и заявила, что это покушение могло привести к "разрушительным... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:26

2024-07-14T18:26

2024-07-14T18:26

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья назвала стрелявшего в ее мужа "монстром" и заявила, что это покушение могло привести к "разрушительным переменам" в ее жизни и жизни их с Трампом сына Бэррона. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Когда я увидела, как пуля задела моего мужа, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона находится на пороге разрушительных перемен", - говорится в заявлении Меланьи, опубликованном в соцсети X. Жена Трампа также назвала стрелявшего в ее супруга "монстром", по ее мнению, он считал экс-президента "бесчеловечной политической машиной". Меланья также выразила соболезнования родственникам погибшего зрителя. ФБР ранее заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр