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Жена Трампа назвала стрелявшего в ее мужа монстром - РИА Новости, 14.07.2024
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18:26 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/zhena-1959618126.html
Жена Трампа назвала стрелявшего в ее мужа монстром
Жена Трампа назвала стрелявшего в ее мужа монстром - РИА Новости, 14.07.2024
Жена Трампа назвала стрелявшего в ее мужа монстром
Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья назвала стрелявшего в ее мужа "монстром" и заявила, что это покушение могло привести к "разрушительным... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:26
2024-07-14T18:26
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья назвала стрелявшего в ее мужа "монстром" и заявила, что это покушение могло привести к "разрушительным переменам" в ее жизни и жизни их с Трампом сына Бэррона. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Когда я увидела, как пуля задела моего мужа, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона находится на пороге разрушительных перемен", - говорится в заявлении Меланьи, опубликованном в соцсети X. Жена Трампа также назвала стрелявшего в ее супруга "монстром", по ее мнению, он считал экс-президента "бесчеловечной политической машиной". Меланья также выразила соболезнования родственникам погибшего зрителя. ФБР ранее заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР
Жена Трампа назвала стрелявшего в ее мужа монстром

Меланья Трамп назвала стрелявшего в ее мужа монстром

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп с женой
Президент США Дональд Трамп с женой - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп с женой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья назвала стрелявшего в ее мужа "монстром" и заявила, что это покушение могло привести к "разрушительным переменам" в ее жизни и жизни их с Трампом сына Бэррона.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
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"Когда я увидела, как пуля задела моего мужа, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона находится на пороге разрушительных перемен", - говорится в заявлении Меланьи, опубликованном в соцсети X.
Жена Трампа также назвала стрелявшего в ее супруга "монстром", по ее мнению, он считал экс-президента "бесчеловечной политической машиной". Меланья также выразила соболезнования родственникам погибшего зрителя.
ФБР ранее заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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