https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959649430.html

"Будет нервничать". Зеленскому сообщили тревожные новости из США

"Будет нервничать". Зеленскому сообщили тревожные новости из США - РИА Новости, 14.07.2024

"Будет нервничать". Зеленскому сообщили тревожные новости из США

Владимир Зеленский будет нервничать после прихода Дональда Трампа к власти в США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:09

2024-07-14T22:09

2024-07-14T22:09

в мире

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский будет нервничать после прихода Дональда Трампа к власти в США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В январе следующего года Зеленскому, возможно, придется столкнуться не с той частью республиканцев (которые поддерживают военные действия с Россией. — Прим. ред.). Кандидатом от этой партии выдвинули Дональда Трампа <…>. Он с гораздо меньшим энтузиазмом и восторгом, чем Джо Байден, говорит об Украине. <…> Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать", — отметил эксперт.По словам Меркуриса, украинцы никак не могут повлиять на то, что предвыборная гонка в Штатах складывается не в их пользу. Тем не менее, как считает аналитик, со стороны киевских властей было бы крайне опрометчиво вмешиваться в избирательный процесс."Они прекрасно понимают, что перспектива прихода Трампа к власти — это тревожный сценарий", — резюмировал он.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html

https://ria.ru/20240714/stsenariy-1959638428.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден