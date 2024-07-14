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"Будет нервничать". Зеленскому сообщили тревожные новости из США - РИА Новости, 14.07.2024
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22:09 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959649430.html
"Будет нервничать". Зеленскому сообщили тревожные новости из США
"Будет нервничать". Зеленскому сообщили тревожные новости из США - РИА Новости, 14.07.2024
"Будет нервничать". Зеленскому сообщили тревожные новости из США
Владимир Зеленский будет нервничать после прихода Дональда Трампа к власти в США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:09
2024-07-14T22:09
в мире
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россия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский будет нервничать после прихода Дональда Трампа к власти в США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В январе следующего года Зеленскому, возможно, придется столкнуться не с той частью республиканцев (которые поддерживают военные действия с Россией. — Прим. ред.). Кандидатом от этой партии выдвинули Дональда Трампа &lt;…&gt;. Он с гораздо меньшим энтузиазмом и восторгом, чем Джо Байден, говорит об Украине. &lt;…&gt; Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать", — отметил эксперт.По словам Меркуриса, украинцы никак не могут повлиять на то, что предвыборная гонка в Штатах складывается не в их пользу. Тем не менее, как считает аналитик, со стороны киевских властей было бы крайне опрометчиво вмешиваться в избирательный процесс.&quot;Они прекрасно понимают, что перспектива прихода Трампа к власти — это тревожный сценарий&quot;, — резюмировал он.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
https://ria.ru/20240714/putin-1959584046.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден
"Будет нервничать". Зеленскому сообщили тревожные новости из США

Меркурис: Зеленский будет сильно нервничать из-за прихода Трампа к власти

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский будет нервничать после прихода Дональда Трампа к власти в США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"В январе следующего года Зеленскому, возможно, придется столкнуться не с той частью республиканцев (которые поддерживают военные действия с Россией. — Прим. ред.). Кандидатом от этой партии выдвинули Дональда Трампа <…>. Он с гораздо меньшим энтузиазмом и восторгом, чем Джо Байден, говорит об Украине. <…> Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать", — отметил эксперт.
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По словам Меркуриса, украинцы никак не могут повлиять на то, что предвыборная гонка в Штатах складывается не в их пользу. Тем не менее, как считает аналитик, со стороны киевских властей было бы крайне опрометчиво вмешиваться в избирательный процесс.
«

"Они прекрасно понимают, что перспектива прихода Трампа к власти — это тревожный сценарий", — резюмировал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.
В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
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