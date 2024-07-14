Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/zaderzhanie-1959653327.html
В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах
В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах - РИА Новости, 14.07.2024
В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах
Два человека задержаны по подозрению в нападении на 17-летнего петербуржца, которого под предлогом возврата 5 тысяч рублей долга лишили часов, стоящих в 10 раз... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:44
2024-07-14T22:44
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Два человека задержаны по подозрению в нападении на 17-летнего петербуржца, которого под предлогом возврата 5 тысяч рублей долга лишили часов, стоящих в 10 раз дороже, угрожали ему дубинками и запугивали стрельбой из "пневматики", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу вечером в полицию обратился местный житель, сообщивший о том, что в поселке Шушары у его 17-летнего сына отобрали часы, также в него стреляли. "Установлено, что возле дома на Ростовской улице в Шушарах он сел в автомобиль "Мерседес-Бенц G 500", в котором находились малознакомые ему люди. (Они) под предлогом возврата долга в 5 тысяч рублей отобрали у него наручные часы стоимостью 50 тысяч рублей. Затем, на Ям-Ижорском шоссе, юношу высадили, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, после чего отвезли его обратно на Ростовскую улицу", – рассказали в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое. Как информирует ГУМВД, 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего жителя Петербурга, которые, предположительно, напали на юношу, задержали в субботу в поселке Виллози. Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке.
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934267061.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах

В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на 17-летнего жителя Шушар

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Два человека задержаны по подозрению в нападении на 17-летнего петербуржца, которого под предлогом возврата 5 тысяч рублей долга лишили часов, стоящих в 10 раз дороже, угрожали ему дубинками и запугивали стрельбой из "пневматики", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в пятницу вечером в полицию обратился местный житель, сообщивший о том, что в поселке Шушары у его 17-летнего сына отобрали часы, также в него стреляли.
«
"Установлено, что возле дома на Ростовской улице в Шушарах он сел в автомобиль "Мерседес-Бенц G 500", в котором находились малознакомые ему люди. (Они) под предлогом возврата долга в 5 тысяч рублей отобрали у него наручные часы стоимостью 50 тысяч рублей. Затем, на Ям-Ижорском шоссе, юношу высадили, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, после чего отвезли его обратно на Ростовскую улицу", – рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.
Как информирует ГУМВД, 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего жителя Петербурга, которые, предположительно, напали на юношу, задержали в субботу в поселке Виллози. Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета
19 марта, 15:55
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала