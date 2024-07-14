https://ria.ru/20240714/zaderzhanie-1959653327.html

В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах

В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах - РИА Новости, 14.07.2024

В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах

Два человека задержаны по подозрению в нападении на 17-летнего петербуржца, которого под предлогом возврата 5 тысяч рублей долга лишили часов, стоящих в 10 раз... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:44

2024-07-14T22:44

2024-07-14T22:44

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Два человека задержаны по подозрению в нападении на 17-летнего петербуржца, которого под предлогом возврата 5 тысяч рублей долга лишили часов, стоящих в 10 раз дороже, угрожали ему дубинками и запугивали стрельбой из "пневматики", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу вечером в полицию обратился местный житель, сообщивший о том, что в поселке Шушары у его 17-летнего сына отобрали часы, также в него стреляли. "Установлено, что возле дома на Ростовской улице в Шушарах он сел в автомобиль "Мерседес-Бенц G 500", в котором находились малознакомые ему люди. (Они) под предлогом возврата долга в 5 тысяч рублей отобрали у него наручные часы стоимостью 50 тысяч рублей. Затем, на Ям-Ижорском шоссе, юношу высадили, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, после чего отвезли его обратно на Ростовскую улицу", – рассказали в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое. Как информирует ГУМВД, 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего жителя Петербурга, которые, предположительно, напали на юношу, задержали в субботу в поселке Виллози. Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке.

https://ria.ru/20240319/obstrel-1934267061.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург