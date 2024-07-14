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В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах
В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах - РИА Новости, 14.07.2024
В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах
Два человека задержаны по подозрению в нападении на 17-летнего петербуржца, которого под предлогом возврата 5 тысяч рублей долга лишили часов, стоящих в 10 раз... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:44
2024-07-14T22:44
2024-07-14T22:44
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Два человека задержаны по подозрению в нападении на 17-летнего петербуржца, которого под предлогом возврата 5 тысяч рублей долга лишили часов, стоящих в 10 раз дороже, угрожали ему дубинками и запугивали стрельбой из "пневматики", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в пятницу вечером в полицию обратился местный житель, сообщивший о том, что в поселке Шушары у его 17-летнего сына отобрали часы, также в него стреляли. "Установлено, что возле дома на Ростовской улице в Шушарах он сел в автомобиль "Мерседес-Бенц G 500", в котором находились малознакомые ему люди. (Они) под предлогом возврата долга в 5 тысяч рублей отобрали у него наручные часы стоимостью 50 тысяч рублей. Затем, на Ям-Ижорском шоссе, юношу высадили, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, после чего отвезли его обратно на Ростовскую улицу", – рассказали в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое. Как информирует ГУМВД, 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего жителя Петербурга, которые, предположительно, напали на юношу, задержали в субботу в поселке Виллози. Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали двоих подозреваемых по делу о нападении в Шушарах
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на 17-летнего жителя Шушар
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Два человека задержаны по подозрению в нападении на 17-летнего петербуржца, которого под предлогом возврата 5 тысяч рублей долга лишили часов, стоящих в 10 раз дороже, угрожали ему дубинками и запугивали стрельбой из "пневматики", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в пятницу вечером в полицию обратился местный житель, сообщивший о том, что в поселке Шушары у его 17-летнего сына отобрали часы, также в него стреляли.
«
"Установлено, что возле дома на Ростовской улице в Шушарах он сел в автомобиль "Мерседес-Бенц G 500", в котором находились малознакомые ему люди. (Они) под предлогом возврата долга в 5 тысяч рублей отобрали у него наручные часы стоимостью 50 тысяч рублей. Затем, на Ям-Ижорском шоссе, юношу высадили, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, после чего отвезли его обратно на Ростовскую улицу", – рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.
Как информирует ГУМВД, 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего жителя Петербурга, которые, предположительно, напали на юношу, задержали в субботу в поселке Виллози. Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке.