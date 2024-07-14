https://ria.ru/20240714/zaderzhanie-1959607716.html

Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали

Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали - РИА Новости, 14.07.2024

Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали

Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:17

2024-07-14T17:17

2024-07-14T20:45

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

приморский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве отметили, что по горячим следам удалось поймать четырех подозреваемых."В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов", — говорится в заявлении.Как установили оперативники, конфликт возник на почве конкурентных разногласий в сфере частных пассажирских перевозок. Полицейские также доставили 15 соотечественников подозреваемых для проверки на соблюдение законодательства. Восемь из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционных законов, им грозит выдворение из России.В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия предполагаемых участников потасовки не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Оперативники начали розыск подозреваемых, в результате в отделы доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Сообщалось, что стрельба велась, предположительно, из "пневматики" на почве конкуренции между таксистами.

https://ria.ru/20240714/primore-1959505190.html

https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html

санкт-петербург

россия

приморский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, приморский район