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Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали - РИА Новости, 14.07.2024
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17:17 14.07.2024 (обновлено: 20:45 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/zaderzhanie-1959607716.html
Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали
Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали - РИА Новости, 14.07.2024
Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали
Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:17
2024-07-14T20:45
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве отметили, что по горячим следам удалось поймать четырех подозреваемых.&quot;В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов&quot;, — говорится в заявлении.Как установили оперативники, конфликт возник на почве конкурентных разногласий в сфере частных пассажирских перевозок. Полицейские также доставили 15 соотечественников подозреваемых для проверки на соблюдение законодательства. Восемь из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционных законов, им грозит выдворение из России.В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия предполагаемых участников потасовки не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Оперативники начали розыск подозреваемых, в результате в отделы доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Сообщалось, что стрельба велась, предположительно, из "пневматики" на почве конкуренции между таксистами.
https://ria.ru/20240714/primore-1959505190.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Приморский район
Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали

Полиция задержала всех возможных участников конфликта со стрельбой в Петербурге

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве отметили, что по горячим следам удалось поймать четырех подозреваемых.
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"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов", — говорится в заявлении.

Как установили оперативники, конфликт возник на почве конкурентных разногласий в сфере частных пассажирских перевозок. Полицейские также доставили 15 соотечественников подозреваемых для проверки на соблюдение законодательства. Восемь из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционных законов, им грозит выдворение из России.
В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия предполагаемых участников потасовки не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Оперативники начали розыск подозреваемых, в результате в отделы доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту.
СК возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Сообщалось, что стрельба велась, предположительно, из "пневматики" на почве конкуренции между таксистами.
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