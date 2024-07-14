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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 14.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:26

2024-07-14T15:26

2024-07-14T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live в Telegram-канале. "В Сумской области звучат взрывы", - говорится в сообщении. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240714/dzhonson-1959584881.html

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Варвара Скокшина

в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины