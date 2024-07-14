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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/vzryvy-1959586796.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 14.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:26
2024-07-14T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live в Telegram-канале. "В Сумской области звучат взрывы", - говорится в сообщении. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240714/dzhonson-1959584881.html
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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Новости.Live: в Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live в Telegram-канале.
"В Сумской области звучат взрывы", - говорится в сообщении.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"От такого не восстановиться". В США сообщили, что произойдет на Украине
Вчера, 15:16
В регионе звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
МИД: Украина готовила покушение на Путина на американские деньги
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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