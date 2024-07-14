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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 14.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:26
2024-07-14T15:26
2024-07-14T15:26
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live в Telegram-канале. "В Сумской области звучат взрывы", - говорится в сообщении. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Новости.Live: в Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги