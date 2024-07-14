https://ria.ru/20240714/vsu-1959574554.html

Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка

Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка - РИА Новости, 14.07.2024

Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка

Украинский дрон второй раз за день атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:21

2024-07-14T14:21

2024-07-14T14:21

специальная военная операция на украине

брянская область

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за день атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы вновь атаковали с помощью FPV дрона поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждена квартира в многоэтажном доме", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html

брянская область

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брянская область