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Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка - РИА Новости, 14.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/vsu-1959574554.html
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка - РИА Новости, 14.07.2024
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Украинский дрон второй раз за день атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:21
2024-07-14T14:21
специальная военная операция на украине
брянская область
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за день атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.&quot;Украинские террористы вновь атаковали с помощью FPV дрона поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждена квартира в многоэтажном доме&quot;, - написал Богомаз.
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брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка

Богомаз: ВСУ второй раз за день атаковали брянский поселок Белая Березка

Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Белая Березка Брянской области. Кадр видео очевидца
Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Белая Березка Брянской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Белая Березка Брянской области. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за день атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«

"Украинские террористы вновь атаковали с помощью FPV дрона поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждена квартира в многоэтажном доме", - написал Богомаз.

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Специальная военная операция на УкраинеБрянская область
 
 
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