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Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка - РИА Новости, 14.07.2024
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Украинский дрон второй раз за день атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:21
2024-07-14T14:21
2024-07-14T14:21
специальная военная операция на украине
брянская область
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за день атаковал брянский поселок Белая Березка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы вновь атаковали с помощью FPV дрона поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждена квартира в многоэтажном доме", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html
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брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область
Украинский дрон атаковал брянский поселок Белая Березка
Богомаз: ВСУ второй раз за день атаковали брянский поселок Белая Березка