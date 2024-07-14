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ВСУ обстреляли из артиллерии Белгородскую область - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/vsu-1959554508.html
ВСУ обстреляли из артиллерии Белгородскую область
ВСУ обстреляли из артиллерии Белгородскую область - РИА Новости, 14.07.2024
ВСУ обстреляли из артиллерии Белгородскую область
Украинские военные обстреляли из артиллерии город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T11:50
2024-07-14T11:50
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из артиллерии город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. В 4 МКД (многоквартирных домах) повреждены фасады, кровли и остекление. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, хозпостройки и ограждения. Осколками посечены 8 автомобилей", - написал Гладков.Он добавил, что также зафиксировано повреждение на линии газоснабжения. По данным губернатора, информация о последствиях уточняется, подомовой обход продолжается. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли из артиллерии Белгородскую область

Гладков: ВСУ обстреляли из артиллерии Шебекино, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из артиллерии город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. В 4 МКД (многоквартирных домах) повреждены фасады, кровли и остекление. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, хозпостройки и ограждения. Осколками посечены 8 автомобилей", - написал Гладков.
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Он добавил, что также зафиксировано повреждение на линии газоснабжения. По данным губернатора, информация о последствиях уточняется, подомовой обход продолжается.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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