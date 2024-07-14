https://ria.ru/20240714/vsu-1959554508.html

ВСУ обстреляли из артиллерии Белгородскую область

ВСУ обстреляли из артиллерии Белгородскую область - РИА Новости, 14.07.2024

ВСУ обстреляли из артиллерии Белгородскую область

Украинские военные обстреляли из артиллерии город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T11:50

2024-07-14T11:50

2024-07-14T11:50

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из артиллерии город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. В 4 МКД (многоквартирных домах) повреждены фасады, кровли и остекление. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, фасады, хозпостройки и ограждения. Осколками посечены 8 автомобилей", - написал Гладков.Он добавил, что также зафиксировано повреждение на линии газоснабжения. По данным губернатора, информация о последствиях уточняется, подомовой обход продолжается. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины