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Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды - РИА Новости, 14.07.2024
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Новости Подмосковья
 
20:37 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/vorobev-1959638725.html
Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды
Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды - РИА Новости, 14.07.2024
Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды
Свыше 1 тысячи участников подмосковного проекта "Активное долголетие" освоили катание на сапбордах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:37
2024-07-14T20:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Свыше 1 тысячи участников подмосковного проекта "Активное долголетие" освоили катание на сапбордах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что сапборды являются одной из любимых летних активностей среди представителей старшего поколения в регионе. "Для тех, кому нравится активный отдых, мы организовываем скандинавскую ходьбу, полеты на параплане и воздушных шарах, поездки в веревочные парки. А для любителей тихого и размеренного времяпрепровождения проводим занятия по пению или компьютерной грамотности, дыхательной гимнастике, экскурсии, йогу или пленэры", - написал Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, властям важно, чтобы каждый участник этого проекта мог выбрать себе увлечение по душе. Отмечается, что на сегодняшний день на территории Московской области работают 66 клубов проекта "Активное долголетие". Количество участников приближается к 400 тысячам. Глава региона уточнил, что вступить в этот проект могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
https://ria.ru/20240711/predstavitel-1959072677.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество

Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Свыше 1 тысячи участников подмосковного проекта "Активное долголетие" освоили катание на сапбордах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что сапборды являются одной из любимых летних активностей среди представителей старшего поколения в регионе.
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"Для тех, кому нравится активный отдых, мы организовываем скандинавскую ходьбу, полеты на параплане и воздушных шарах, поездки в веревочные парки. А для любителей тихого и размеренного времяпрепровождения проводим занятия по пению или компьютерной грамотности, дыхательной гимнастике, экскурсии, йогу или пленэры", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.
По его словам, властям важно, чтобы каждый участник этого проекта мог выбрать себе увлечение по душе.
Отмечается, что на сегодняшний день на территории Московской области работают 66 клубов проекта "Активное долголетие". Количество участников приближается к 400 тысячам.
Глава региона уточнил, что вступить в этот проект могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбщество
 
 
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