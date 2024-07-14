https://ria.ru/20240714/vorobev-1959638725.html

Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды

Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды - РИА Новости, 14.07.2024

Воробьев: более 1000 участников "Активного долголетия" освоили сапборды

Свыше 1 тысячи участников подмосковного проекта "Активное долголетие" освоили катание на сапбордах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:37

2024-07-14T20:37

2024-07-14T20:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Свыше 1 тысячи участников подмосковного проекта "Активное долголетие" освоили катание на сапбордах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что сапборды являются одной из любимых летних активностей среди представителей старшего поколения в регионе. "Для тех, кому нравится активный отдых, мы организовываем скандинавскую ходьбу, полеты на параплане и воздушных шарах, поездки в веревочные парки. А для любителей тихого и размеренного времяпрепровождения проводим занятия по пению или компьютерной грамотности, дыхательной гимнастике, экскурсии, йогу или пленэры", - написал Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, властям важно, чтобы каждый участник этого проекта мог выбрать себе увлечение по душе. Отмечается, что на сегодняшний день на территории Московской области работают 66 клубов проекта "Активное долголетие". Количество участников приближается к 400 тысячам. Глава региона уточнил, что вступить в этот проект могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

https://ria.ru/20240711/predstavitel-1959072677.html

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Наталья Макарова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество