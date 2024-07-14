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Володин назвал возможную причину покушения на Трампа

Володин назвал возможную причину покушения на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Володин назвал возможную причину покушения на Трампа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что позиция Трампа в украинском вопросе могла стать... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:36

2024-07-14T16:36

2024-07-14T16:36

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. "Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп - один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что подтверждение этой версии - недавнее нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. "Ранее он заявлял, что Запад использует Украину в геополитических целях в борьбе с Россией. Сценарии происшествий схожи", - добавил Володин. Спикер ГД считает, что своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. По мнению Володина, за покушением на Трампа стоит кризис американской политической системы и раскол в обществе. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T16:36 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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