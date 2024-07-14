https://ria.ru/20240714/volodin-1959590245.html

Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин

Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин - РИА Новости, 14.07.2024

Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число желающих вступить в БРИКС стран велико, а НАТО и недружественные страны - это прошлое, которое будет... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:41

2024-07-14T15:41

2024-07-14T15:41

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брикс

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число желающих вступить в БРИКС стран велико, а НАТО и недружественные страны - это прошлое, которое будет сопротивляться. "Сейчас уже другие страны хотят последовать такому же пути... действительно, не просто очередь, принимают то не всех, сейчас уже 10 государств-членов БРИКС, но желающих то побольше... Когда речь идёт о НАТО и вообще действиях недружественных стран, они из прошлого и это прошлое будет сопротивляться для того, чтобы сохранить свои позиции", - сказал Володин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложены в Telegram-канале. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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