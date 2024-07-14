Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин
Володин: желающих вступить в БРИКС много, но НАТО будет сопротивляться
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число желающих вступить в БРИКС стран велико, а НАТО и недружественные страны - это прошлое, которое будет сопротивляться.
"Сейчас уже другие страны хотят последовать такому же пути... действительно, не просто очередь, принимают то не всех, сейчас уже 10 государств-членов БРИКС, но желающих то побольше... Когда речь идёт о НАТО и вообще действиях недружественных стран, они из прошлого и это прошлое будет сопротивляться для того, чтобы сохранить свои позиции", - сказал Володин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложены в Telegram-канале.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.