https://ria.ru/20240714/voennoobyazannye-1959627591.html

В Раде назвали число военнообязанных украинцев, не обновивших свои данные

В Раде назвали число военнообязанных украинцев, не обновивших свои данные - РИА Новости, 14.07.2024

В Раде назвали число военнообязанных украинцев, не обновивших свои данные

Около шести – семи миллионов военнообязанных граждан Украины еще не обновили свои военно-учетные данные, сообщил депутат Верховной рады Олег Синютка. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:22

2024-07-14T19:22

2024-07-14T19:22

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Около шести – семи миллионов военнообязанных граждан Украины еще не обновили свои военно-учетные данные, сообщил депутат Верховной рады Олег Синютка. Ранее в воскресенье директор департамента кадровой политики минобороны Украины Марк Андрусяк сообщил, что с 17 июля начнут штрафовать тех, кто не обновил свои военно-учетные данные. Размер взыскания порядка 15 - 25,5 тысячи гривен (366 – 622 доллара) "Количество украинцев, которые не смогли обновить данные, будет достигать где-то 6-7 миллионов", - сказал Синютка в комментарии украинскому телеканалу "Киев 24". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950995726.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, верховная рада украины