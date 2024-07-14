https://ria.ru/20240714/vladivostok-1959602540.html

В Приморье завели дело после избиения девушкой восьмилетнего ребенка палкой

В Приморье завели дело после избиения девушкой восьмилетнего ребенка палкой - РИА Новости, 14.07.2024

В Приморье завели дело после избиения девушкой восьмилетнего ребенка палкой

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту избиения 18-летней девушкой восьмилетнего мальчика палкой во Владивостоке, сообщает СУСК... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:48

2024-07-14T16:48

2024-07-14T19:34

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту избиения 18-летней девушкой восьмилетнего мальчика палкой во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Полиция Приморья ранее сообщила об обращении 31-летней жительницы Владивостока о том, что неизвестная девушка избила палкой ее восьмилетнего сына на детской площадке на улице Добровольского во Владивостоке, где между ними произошел конфликт. В ведомстве уточнили, что позже в полицию обратилась и 18-летняя девушка, сообщившая, что она "сделала замечание мальчику, который мусорил, в ответ он укусил ее и ударил палкой". "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении 8-летнего мальчика во дворе дома по улице Добровольского в городе Владивостоке (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального следкома. По версии следствия, 11 июля 2024 года 18-летняя местная жительница, находясь на площадке около дома по улице Добровольского в городе Владивостоке, нанесла телесные повреждения 8-летнему мальчику, причинив последнему травму в виде ушиба. Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20240711/uzbekistan-1959070220.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край