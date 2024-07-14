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Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу

Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 14.07.2024

Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу

Минск рассчитывает на визит в Белоруссию президента Венесуэлы, сообщил белорусский премьер Роман Головченко. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:06

2024-07-14T18:06

2024-07-14T18:06

в мире

цены на нефть

венесуэла

белоруссия

минск

роман головченко

николас мадуро

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Минск рассчитывает на визит в Белоруссию президента Венесуэлы, сообщил белорусский премьер Роман Головченко. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты от большинства политических движений. Действующий венесуэльский президент Николас Мадуро 5 июля на встрече со сторонниками в штате Сулия, уроженцем которого он является, дал официальный старт своей предвыборной кампании, пообещав сокрушительную победу в этом регионе и во всей стране. "Мы с большим нетерпением ждем визита в Республику Беларусь президента Венесуэлы. Рассчитываем, что после победы на президентских выборах господин президент один из первых своих визитов совершит в нашу дружественную страну", - сказал Головченко по прибытии с визитом в Венесуэлу и во время встречи с министром иностранных дел этой страны Иваном Хилем. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал пресс-службы белорусского правительства. Головченко выразил надежду, что в ходе визита белорусской делегации в Венесуэлу будут достигнуты новые договоренности, которые помогут Белоруссии и Венесуэле улучшить показатели во взаимной торговле, решить вопросы функционирования совместных проектов в сфере промышленности. Головченко в воскресенье направился с визитом в Венесуэлу, на Кубу и в Никарагуа, сообщала накануне пресс-служба белорусского правительства.

https://ria.ru/20240130/maduro-1924263605.html

венесуэла

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, венесуэла, белоруссия, минск, роман головченко, николас мадуро