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Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 14.07.2024
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18:06 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/vizit-1959613006.html
Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу
Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу - РИА Новости, 14.07.2024
Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу
Минск рассчитывает на визит в Белоруссию президента Венесуэлы, сообщил белорусский премьер Роман Головченко. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:06
2024-07-14T18:06
в мире
цены на нефть
венесуэла
белоруссия
минск
роман головченко
николас мадуро
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Минск рассчитывает на визит в Белоруссию президента Венесуэлы, сообщил белорусский премьер Роман Головченко. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты от большинства политических движений. Действующий венесуэльский президент Николас Мадуро 5 июля на встрече со сторонниками в штате Сулия, уроженцем которого он является, дал официальный старт своей предвыборной кампании, пообещав сокрушительную победу в этом регионе и во всей стране. "Мы с большим нетерпением ждем визита в Республику Беларусь президента Венесуэлы. Рассчитываем, что после победы на президентских выборах господин президент один из первых своих визитов совершит в нашу дружественную страну", - сказал Головченко по прибытии с визитом в Венесуэлу и во время встречи с министром иностранных дел этой страны Иваном Хилем. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал пресс-службы белорусского правительства. Головченко выразил надежду, что в ходе визита белорусской делегации в Венесуэлу будут достигнуты новые договоренности, которые помогут Белоруссии и Венесуэле улучшить показатели во взаимной торговле, решить вопросы функционирования совместных проектов в сфере промышленности. Головченко в воскресенье направился с визитом в Венесуэлу, на Кубу и в Никарагуа, сообщала накануне пресс-служба белорусского правительства.
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в мире, цены на нефть, венесуэла, белоруссия, минск, роман головченко, николас мадуро
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, Белоруссия, Минск, Роман Головченко, Николас Мадуро
Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу

Головченко: в Белоруссии ожидают визита президента Венесуэлы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Минск рассчитывает на визит в Белоруссию президента Венесуэлы, сообщил белорусский премьер Роман Головченко.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты от большинства политических движений. Действующий венесуэльский президент Николас Мадуро 5 июля на встрече со сторонниками в штате Сулия, уроженцем которого он является, дал официальный старт своей предвыборной кампании, пообещав сокрушительную победу в этом регионе и во всей стране.
«
"Мы с большим нетерпением ждем визита в Республику Беларусь президента Венесуэлы. Рассчитываем, что после победы на президентских выборах господин президент один из первых своих визитов совершит в нашу дружественную страну", - сказал Головченко по прибытии с визитом в Венесуэлу и во время встречи с министром иностранных дел этой страны Иваном Хилем. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал пресс-службы белорусского правительства.
Головченко выразил надежду, что в ходе визита белорусской делегации в Венесуэлу будут достигнуты новые договоренности, которые помогут Белоруссии и Венесуэле улучшить показатели во взаимной торговле, решить вопросы функционирования совместных проектов в сфере промышленности.
Головченко в воскресенье направился с визитом в Венесуэлу, на Кубу и в Никарагуа, сообщала накануне пресс-служба белорусского правительства.
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В миреЦены на нефтьВенесуэлаБелоруссияМинскРоман ГоловченкоНиколас Мадуро
 
 
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