Премьер Белоруссии прибыл с визитом в Венесуэлу
Головченко: в Белоруссии ожидают визита президента Венесуэлы
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Минск рассчитывает на визит в Белоруссию президента Венесуэлы, сообщил белорусский премьер Роман Головченко.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты от большинства политических движений. Действующий венесуэльский президент Николас Мадуро 5 июля на встрече со сторонниками в штате Сулия, уроженцем которого он является, дал официальный старт своей предвыборной кампании, пообещав сокрушительную победу в этом регионе и во всей стране.
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"Мы с большим нетерпением ждем визита в Республику Беларусь президента Венесуэлы. Рассчитываем, что после победы на президентских выборах господин президент один из первых своих визитов совершит в нашу дружественную страну", - сказал Головченко по прибытии с визитом в Венесуэлу и во время встречи с министром иностранных дел этой страны Иваном Хилем. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал пресс-службы белорусского правительства.
Головченко выразил надежду, что в ходе визита белорусской делегации в Венесуэлу будут достигнуты новые договоренности, которые помогут Белоруссии и Венесуэле улучшить показатели во взаимной торговле, решить вопросы функционирования совместных проектов в сфере промышленности.
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