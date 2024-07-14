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В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 14.07.2024
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16:04 14.07.2024 (обновлено: 16:37 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/vagony-1959593943.html
В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов
В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 14.07.2024
В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщила Юго-Восточная железная дорога. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:04
2024-07-14T16:37
происшествия
лиски
воронежская область
юго-восточная железная дорога
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ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщила Юго-Восточная железная дорога. &quot;Сегодня в 13:45 мск на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. На место схода направлен восстановительный поезд&quot;, — говорится в заявлении.Как отмечает ЮВЖД, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
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происшествия, лиски, воронежская область, юго-восточная железная дорога
Происшествия, Лиски, Воронежская область, Юго-Восточная железная дорога
В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов

Несколько вагонов грузового поезда сошли на станции Лиски в Воронежской области

© Фото : соцсетиНесколько вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области
Несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : соцсети
Несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщила Юго-Восточная железная дорога.
«

"Сегодня в 13:45 мск на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. На место схода направлен восстановительный поезд", — говорится в заявлении.

Как отмечает ЮВЖД, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
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