https://ria.ru/20240714/vagony-1959593943.html

В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов

В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 14.07.2024

В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщила Юго-Восточная железная дорога. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:04

2024-07-14T16:04

2024-07-14T16:37

происшествия

лиски

воронежская область

юго-восточная железная дорога

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ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщила Юго-Восточная железная дорога. "Сегодня в 13:45 мск на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. На место схода направлен восстановительный поезд", — говорится в заявлении.Как отмечает ЮВЖД, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

лиски

воронежская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, лиски, воронежская область, юго-восточная железная дорога