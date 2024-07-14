https://ria.ru/20240714/vagony-1959593943.html
В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов
В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 14.07.2024
В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщила Юго-Восточная железная дорога. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:04
2024-07-14T16:04
2024-07-14T16:37
происшествия
лиски
воронежская область
юго-восточная железная дорога
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ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Лиски в Воронежской области, сообщила Юго-Восточная железная дорога. "Сегодня в 13:45 мск на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. На место схода направлен восстановительный поезд", — говорится в заявлении.Как отмечает ЮВЖД, создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
лиски
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лиски, воронежская область, юго-восточная железная дорога
Происшествия, Лиски, Воронежская область, Юго-Восточная железная дорога
В Воронежской области несколько вагонов сошли с рельсов
Несколько вагонов грузового поезда сошли на станции Лиски в Воронежской области