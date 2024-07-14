Российские военные освободили Урожайное в ДНР
Российские военные освободили Урожайное в ДНР и проводят там разминирование
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Урожайное в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Урожайное в ДНР
Урожайное — село, расположенное на так называемом Времьевском выступе. Оно оказалось одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу для ВСУ на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для украинской армии снабжение войск в Угледаре.
Бойцы "Востока" также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков.
Всего на этом участке ВСУ за минувшие сутки потеряли:
- до 155 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- 155-миллиметровую гаубицу М777;
- пять 155-миллиметровых гаубиц FH70;
- 152-миллиметровое орудие Д-20.
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