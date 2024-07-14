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Российские военные освободили Урожайное в ДНР - РИА Новости, 14.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 14.07.2024 (обновлено: 14:21 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/urozhaynoe-1959567208.html
Российские военные освободили Урожайное в ДНР
Российские военные освободили Урожайное в ДНР - РИА Новости, 14.07.2024
Российские военные освободили Урожайное в ДНР
Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:34
2024-07-14T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование&quot;, — уточнили в ведомстве.Бойцы "Востока" также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков.Всего на этом участке ВСУ за минувшие сутки потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские военные освободили Урожайное в ДНР

Российские военные освободили Урожайное в ДНР и проводят там разминирование

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование", — уточнили в ведомстве.

© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Урожайное в ДНР
Группировка войск Восток освободила поселок Урожайное в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Урожайное в ДНР

Урожайное — село, расположенное на так называемом Времьевском выступе. Оно оказалось одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу для ВСУ на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для украинской армии снабжение войск в Угледаре.

Бойцы "Востока" также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков.
Всего на этом участке ВСУ за минувшие сутки потеряли:
  • до 155 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • 155-миллиметровую гаубицу М777;
  • пять 155-миллиметровых гаубиц FH70;
  • 152-миллиметровое орудие Д-20.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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