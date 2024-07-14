https://ria.ru/20240714/urozhaynoe-1959567208.html

Российские военные освободили Урожайное в ДНР

Российские военные освободили Урожайное в ДНР - РИА Новости, 14.07.2024

Российские военные освободили Урожайное в ДНР

Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:34

2024-07-14T13:34

2024-07-14T14:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование", — уточнили в ведомстве.Бойцы "Востока" также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков.Всего на этом участке ВСУ за минувшие сутки потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, безопасность