https://ria.ru/20240714/uliki-1959642216.html
СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору
СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору - РИА Новости, 14.07.2024
СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору
Следователи пока не нашли доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был частью более крупного заговора,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:06
2024-07-14T21:06
2024-07-14T21:17
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи пока не нашли доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был частью более крупного заговора, сообщает газета New York Times. "Они (следователи - ред.) пока не нашли никаких доказательств, указывающих на то, что стрелок Томас Мэтью Крукс... был частью более крупного заговора", - говорится в публикации. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору
NYT: пока нет улик, что подозреваемый в покушении на Трампа был частью заговора