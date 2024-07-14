https://ria.ru/20240714/uliki-1959642216.html

СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору

СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору - РИА Новости, 14.07.2024

СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору

Следователи пока не нашли доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был частью более крупного заговора,... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:06

2024-07-14T21:06

2024-07-14T21:17

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499433_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_2e6a2fce726b1c851f8403f8484e3775.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи пока не нашли доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был частью более крупного заговора, сообщает газета New York Times. "Они (следователи - ред.) пока не нашли никаких доказательств, указывающих на то, что стрелок Томас Мэтью Крукс... был частью более крупного заговора", - говорится в публикации. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа