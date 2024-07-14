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СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору - РИА Новости, 14.07.2024
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21:06 14.07.2024 (обновлено: 21:17 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/uliki-1959642216.html
СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору
СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору - РИА Новости, 14.07.2024
СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору
Следователи пока не нашли доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был частью более крупного заговора,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:06
2024-07-14T21:17
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи пока не нашли доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был частью более крупного заговора, сообщает газета New York Times. "Они (следователи - ред.) пока не нашли никаких доказательств, указывающих на то, что стрелок Томас Мэтью Крукс... был частью более крупного заговора", - говорится в публикации. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: пока нет доказательств причастности стрелявшего в Трампа к заговору

NYT: пока нет улик, что подозреваемый в покушении на Трампа был частью заговора

© AP Photo / Gene J. PuskarДональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следователи пока не нашли доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа был частью более крупного заговора, сообщает газета New York Times.
«
"Они (следователи - ред.) пока не нашли никаких доказательств, указывающих на то, что стрелок Томас Мэтью Крукс... был частью более крупного заговора", - говорится в публикации.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Вчера, 20:56
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
Вчера, 17:44
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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