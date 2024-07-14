Украинские войска дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку натовскими снарядами
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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