https://ria.ru/20240714/ugroza-1959650537.html

Угрозы Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР

Угрозы Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР - РИА Новости, 14.07.2024

Угрозы Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР

Угрозы бывшему президенту США Дональду Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:19

2024-07-14T22:19

2024-07-14T22:25

сша

фбр

покушение на дональда трампа

кристофер рэй

дональд трамп

пенсильвания

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Угрозы бывшему президенту США Дональду Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР Кристофер Рэй."Мы продолжаем работать с федеральными и местными правоохранительными структурами, как делали это в течение ночи, чтобы убедиться, что угрозы бывшему президенту Трампу нет", - заявил Рэй журналистам в ходе специального брифинга.Он заявил, что правоохранители разберутся в произошедшем. "Расследование продолжается в полную силу", - сказал Рей.Со своей стороны глава минюста Меррик Гарланд подчеркнул в ходе брифинга, что произошедшее покушение - это "атака на демократию США".Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T22:19 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, фбр, покушение на дональда трампа, кристофер рэй, дональд трамп, пенсильвания, в мире