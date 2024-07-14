https://ria.ru/20240714/ugroza-1959650537.html
Угрозы Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР
Угрозы Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР - РИА Новости, 14.07.2024
Угрозы Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР
Угрозы бывшему президенту США Дональду Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:19
2024-07-14T22:19
2024-07-14T22:25
сша
фбр
покушение на дональда трампа
кристофер рэй
дональд трамп
пенсильвания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_420a7ba1accfef566fcee5a1f4197aa3.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Угрозы бывшему президенту США Дональду Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР Кристофер Рэй."Мы продолжаем работать с федеральными и местными правоохранительными структурами, как делали это в течение ночи, чтобы убедиться, что угрозы бывшему президенту Трампу нет", - заявил Рэй журналистам в ходе специального брифинга.Он заявил, что правоохранители разберутся в произошедшем. "Расследование продолжается в полную силу", - сказал Рей.Со своей стороны глава минюста Меррик Гарланд подчеркнул в ходе брифинга, что произошедшее покушение - это "атака на демократию США".Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985534_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_474c32cca1ea6a84da6e172672492e3e.jpg
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T22:19
true
PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, фбр, покушение на дональда трампа, кристофер рэй, дональд трамп, пенсильвания, в мире
США, ФБР, Покушение на Дональда Трампа, Кристофер Рэй, Дональд Трамп, Пенсильвания, В мире
Угрозы Трампу сейчас нет, заявил директор ФБР
Директор ФБР: сейчас угрозы Дональду Трампу нет