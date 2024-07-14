https://ria.ru/20240714/turtsiya-1959563888.html

Эксперт прокомментировал заявление Сирии о нормализации отношений с Турцией

Эксперт прокомментировал заявление Сирии о нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 14.07.2024

Эксперт прокомментировал заявление Сирии о нормализации отношений с Турцией

Заявление МИД Сирии об условиях нормализации отношений с Турцией отправляет мяч на сторону Анкары, заявил РИА Новости сирийский эксперт по геостратегическим... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:15

2024-07-14T13:15

2024-07-14T13:15

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ДАМАСК, 14 июл - РИА Новости. Заявление МИД Сирии об условиях нормализации отношений с Турцией отправляет мяч на сторону Анкары, заявил РИА Новости сирийский эксперт по геостратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа. В субботу сирийский МИД заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. "Сегодня мяч на стороне Анкары", - сказал аль-Джуфа, выразив мнение, что Сирия "хочет расставить точки над i и ждет ответа Турции". "Мы находимся на этапе, на котором ждем жест доброй воли от Турции", - добавил эксперт. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет дорожную карту с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, в третьей стране. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно открывается 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщала, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957204975.html

https://ria.ru/20240615/turtsiya-1953116038.html

https://ria.ru/20240707/erdogan-1958037343.html

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