Эксперт прокомментировал заявление Сирии о нормализации отношений с Турцией
Эксперт аль-Джуфа: заявление МИД Сирии отправляет мяч на сторону Анкары
© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 14 июл - РИА Новости. Заявление МИД Сирии об условиях нормализации отношений с Турцией отправляет мяч на сторону Анкары, заявил РИА Новости сирийский эксперт по геостратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа.
В субботу сирийский МИД заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
«
"Сегодня мяч на стороне Анкары", - сказал аль-Джуфа, выразив мнение, что Сирия "хочет расставить точки над i и ждет ответа Турции".
"Мы находимся на этапе, на котором ждем жест доброй воли от Турции", - добавил эксперт.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет дорожную карту с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, в третьей стране.
Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.
В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно открывается 1 июля.
Как заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.