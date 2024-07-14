https://ria.ru/20240714/turtsija-1959658776.html
В Турции при пожаре на туристическом судне пострадали 17 человек
В Турции при пожаре на туристическом судне пострадали 17 человек - РИА Новости, 14.07.2024
В Турции при пожаре на туристическом судне пострадали 17 человек
Не менее 17 человек пострадали в результате пожара на туристическом судне у берегов турецкого курорта Мармарис, из них трое в тяжелом состоянии, сообщило... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:31
2024-07-14T23:31
2024-07-14T23:31
в мире
мармарис
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Не менее 17 человек пострадали в результате пожара на туристическом судне у берегов турецкого курорта Мармарис, из них трое в тяжелом состоянии, сообщило Управление мореходства при минтрансе Турции. "Из-за пожара на туристическом судне Eagles были эвакуированы 96 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали 17 человек: 14 получили легкие ранения, трое в тяжелом состоянии", - сообщается в заявлении.Двадцатиметровое деревянное судно загорелось по неустановленной причине в 16.00 (время совпадает с мск). СМИ сообщали о трех госпитализированных и указывали, что часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, других спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны. Согласно пресс-релизу управления, сгоревшее судно полностью затонуло, начато расследование инцидента.
https://ria.ru/20240713/dtp-1959406745.html
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в мире, мармарис, турция
В Турции при пожаре на туристическом судне пострадали 17 человек
При пожаре на туристическом судне у берегов Мармариса пострадали 17 человек
СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Не менее 17 человек пострадали в результате пожара на туристическом судне у берегов турецкого курорта Мармарис, из них трое в тяжелом состоянии, сообщило Управление мореходства при минтрансе Турции.
«
"Из-за пожара на туристическом судне Eagles были эвакуированы 96 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали 17 человек: 14 получили легкие ранения, трое в тяжелом состоянии", - сообщается в заявлении.
Двадцатиметровое деревянное судно загорелось по неустановленной причине в 16.00 (время совпадает с мск). СМИ сообщали о трех госпитализированных и указывали, что часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, других спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны.
Согласно пресс-релизу управления, сгоревшее судно полностью затонуло, начато расследование инцидента.