https://ria.ru/20240714/turtsija-1959658776.html

В Турции при пожаре на туристическом судне пострадали 17 человек

В Турции при пожаре на туристическом судне пострадали 17 человек - РИА Новости, 14.07.2024

В Турции при пожаре на туристическом судне пострадали 17 человек

Не менее 17 человек пострадали в результате пожара на туристическом судне у берегов турецкого курорта Мармарис, из них трое в тяжелом состоянии, сообщило... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:31

2024-07-14T23:31

2024-07-14T23:31

в мире

мармарис

турция

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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Не менее 17 человек пострадали в результате пожара на туристическом судне у берегов турецкого курорта Мармарис, из них трое в тяжелом состоянии, сообщило Управление мореходства при минтрансе Турции. "Из-за пожара на туристическом судне Eagles были эвакуированы 96 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали 17 человек: 14 получили легкие ранения, трое в тяжелом состоянии", - сообщается в заявлении.Двадцатиметровое деревянное судно загорелось по неустановленной причине в 16.00 (время совпадает с мск). СМИ сообщали о трех госпитализированных и указывали, что часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, других спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны. Согласно пресс-релизу управления, сгоревшее судно полностью затонуло, начато расследование инцидента.

https://ria.ru/20240713/dtp-1959406745.html

мармарис

турция

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в мире, мармарис, турция