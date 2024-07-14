https://ria.ru/20240714/turtsija-1959616361.html

Турция надеется на помощь России и Ирана в организации переговоров с Сирией

Турция надеется на помощь России и Ирана в организации переговоров с Сирией - РИА Новости, 14.07.2024

Турция надеется на помощь России и Ирана в организации переговоров с Сирией

Турция ожидает конструктивной роли РФ, Ирана и Саудовской Аравии в организации переговоров с Сирией, призывает Дамаск прислушаться к словам президента Реджепа... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:11

2024-07-14T18:11

2024-07-14T18:11

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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Турция ожидает конструктивной роли РФ, Ирана и Саудовской Аравии в организации переговоров с Сирией, призывает Дамаск прислушаться к словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил в воскресенье глава МИД Турции Хакан Фидан. Ранее президент Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет дорожную карту с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. "Президент Эрдоган на самом высшем уровне призвал к миру. Это очень ценный призыв, надеюсь, что они осознают его ценность... наш совет - прислушаться к этому призыву", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции в Стамбуле с саудовским коллегой. Фидан отметил, что данный призыв не является "признаком слабости или отчаяния". Министр пояснил, что стратегическая цель Анкары на данный момент - решить проблемы с САР и двигаться к миру, при этом Турция учитывает и интересы Сирии. "Здесь мы ожидаем конструктивной роли РФ и Ирана. Также мы обсудили этот вопрос с коллегами из Саудовской Аравии, ожидаем, что и они благодаря начатым отношениям с Сирией сыграют конструктивную роль", - сказал Фидан. По его словам, встречи между сирийскими и турецкими чиновниками, в том числе сотрудниками разведки, проходят с 2017 года при посредничестве РФ и Ирана, однако за последний год прогресса в них не наблюдается. Фидан подчеркнул, что турецкие власти не намерены силой высылать сирийских беженцев на родину. Эрдоган заявил ранее, что причин для отсутствия дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Сирийский президент Башар Асад в конце июня заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. Как заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сирия, турция, россия, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, башар асад