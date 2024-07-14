В Турции надеются, что выборы в США пройдут в спокойной обстановке
МИД Турции: страна надеется, что выборы в США пройдут в спокойной обстановке
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг . Архивное фото
СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Анкара надеется, что выборы президента в США пройдут в спокойной обстановке, вмешательство в демократию путем насилия недопустимо, заявил в воскресенье МИД Турции, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
В МИД прокомментировали покушение на Трампа
Вчера, 08:51
«
"Эта попытка убийства является и нападением на волю народа. Вмешательство в демократию путем насилия, переворотов и других нелигитимных методов неприемлемо. Надеемся, что выборы президента в США пройдут в спокойной обстановке", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее осудил покушение на Трампа и выразил надежду на эффективное расследование инцидента.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41