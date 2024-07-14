https://ria.ru/20240714/turtsija-1959611747.html

В Турции надеются, что выборы в США пройдут в спокойной обстановке

В Турции надеются, что выборы в США пройдут в спокойной обстановке - РИА Новости, 14.07.2024

В Турции надеются, что выборы в США пройдут в спокойной обстановке

Анкара надеется, что выборы президента в США пройдут в спокойной обстановке, вмешательство в демократию путем насилия недопустимо, заявил в воскресенье МИД... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:45

2024-07-14T17:45

2024-07-14T17:45

в мире

сша

турция

пенсильвания

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

джо байден

фбр

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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Анкара надеется, что выборы президента в США пройдут в спокойной обстановке, вмешательство в демократию путем насилия недопустимо, заявил в воскресенье МИД Турции, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Эта попытка убийства является и нападением на волю народа. Вмешательство в демократию путем насилия, переворотов и других нелигитимных методов неприемлемо. Надеемся, что выборы президента в США пройдут в спокойной обстановке", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее осудил покушение на Трампа и выразил надежду на эффективное расследование инцидента. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

турция

пенсильвания

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в мире, сша, турция, пенсильвания, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа