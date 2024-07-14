https://ria.ru/20240714/turtsija-1959563522.html

Турция запретила французским школам прием новых учеников

Турция запретила французским школам прием новых учеников - РИА Новости, 14.07.2024

Турция запретила французским школам прием новых учеников

Министерство образования Турции запретило действующим в стране французским школам прием новых учеников и обязало перевести уже обучающихся детей в турецкие... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:14

2024-07-14T13:14

2024-07-14T13:14

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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Министерство образования Турции запретило действующим в стране французским школам прием новых учеников и обязало перевести уже обучающихся детей в турецкие школы из-за несоответствия школ требованиям ведомства, сообщила газета Milliyet. Газета цитирует директора французского культурного центра Сильви Лемассон, сообщившую, что французские и турецкие власти длительное время ведут переговоры относительно статуса школ, однако в июне турецкая сторона предоставила новый вариант соглашения, включающий ряд новых предложений. "Турецкие чиновники известили официальной нотой лицей имени Шарля де Голля в Анкаре и школу имени Пьера Лоти в Стамбуле 2 июля о том, что, если соглашение не будет подписано, школы не смогут принимать новых турецких учеников в 2024-2025 учебном году, а нынешним ученикам нужно будет перевестись в турецкие школы", - цитирует газета Лемассон. Ожидается, что на днях французская делегация посетит Турцию для обсуждения сложившейся ситуации, в случае отсутствия договоренности школам грозит закрытие. Министр образования Юсуф Текин пояснил газете, что в Турции в соответствии с Лозаннским мирным договором (1923 года - ред.) действовали 12 школ, в том числе немецких и итальянских. "С этими школами у нас нет никаких проблем, однако Франция, поступив как страна-колонизатор, решила открыть еще две школы, речи о которых в документе не шло. Они обещали, что в школах будут учиться только французы, но сейчас 90% учеников - турецкие граждане. При этом в официальных регистрах они не числятся как ученики", - отметил Текин. Текин отметил, что французские школы отказываются пускать к себе турецких инспекторов для проверок и не предоставляют сведения об учениках. В то же время выпускники этих школ пользуются привилегиями иностранных учеников. По словам Текина, посол Франции обещал решить вопрос еще 7-8 месяцев назад, но ситуация не изменилась, а теперь дипломаты прибегли к помощи СМИ, где распространяются "глупые" сообщения на тему. Текин отрицает, что власти требуют перехода школ на турецкую программу с целью ввода уроков религии. "Эти школы продолжат деятельность, если примут наши условия. А если нет, то мы начнем юридическую процедуру", - отметил министр. Как отмечает издание, школы изначально были открыты для обучения детей французских граждан, в том числе дипломатов, но позже начали обучать и турецких детей. В действующих около 80 лет школах ученики обучаются по французской школьной программе, при этом выпускники поступают в турецкие университеты в статусе иностранных студентов.

https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926031169.html

https://ria.ru/20231003/natsisty-1900288742.html

https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896710088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, франция, анкара (провинция), шарль де голль