https://ria.ru/20240714/tu-22m3-1959650272.html

Летчик Ту-22М3 рассказал, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре

Летчик Ту-22М3 рассказал, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре - РИА Новости, 14.07.2024

Летчик Ту-22М3 рассказал, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре

Оперативная игра с украинскими спецслужбами, которые хотели угнать Ту-22М3, длилась с октября 2023 года, сообщил лётчик. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:17

2024-07-14T22:17

2024-07-14T22:17

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Оперативная игра с украинскими спецслужбами, которые хотели угнать Ту-22М3, длилась с октября 2023 года, сообщил лётчик. Центр общественных связей ФСБ России сообщил 8 июля, что спецслужба пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы затем склонить его к перелёту и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине. "Первоначально выход был в октябре 2023 года, мессенджер Telegram. Знали, как меня зовут, как зовут моих близких", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, telegram, ту-22м3