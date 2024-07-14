https://ria.ru/20240714/tu-22m3-1959650272.html
Летчик Ту-22М3 рассказал, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре
Летчик Ту-22М3 рассказал, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре - РИА Новости, 14.07.2024
Летчик Ту-22М3 рассказал, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре
Оперативная игра с украинскими спецслужбами, которые хотели угнать Ту-22М3, длилась с октября 2023 года, сообщил лётчик. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:17
2024-07-14T22:17
2024-07-14T22:17
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ту-22м3
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Оперативная игра с украинскими спецслужбами, которые хотели угнать Ту-22М3, длилась с октября 2023 года, сообщил лётчик. Центр общественных связей ФСБ России сообщил 8 июля, что спецслужба пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы затем склонить его к перелёту и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине. "Первоначально выход был в октябре 2023 года, мессенджер Telegram. Знали, как меня зовут, как зовут моих близких", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, telegram, ту-22м3
Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Telegram, Ту-22М3
Летчик Ту-22М3 рассказал, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре
Летчик: операция с украинскими спецслужбами длилась с октября 2023 года