https://ria.ru/20240714/tu-22m-1959651369.html

Летчик рассказал, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3

Летчик рассказал, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3 - РИА Новости, 14.07.2024

Летчик рассказал, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3

Украинские спецслужбы торопили российского летчика, которого хотели завербовать, с угоном самолета Ту-22М3, но не уделяли внимания техническим особенностям, как РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:31

2024-07-14T22:31

2024-07-14T22:31

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы торопили российского летчика, которого хотели завербовать, с угоном самолета Ту-22М3, но не уделяли внимания техническим особенностям, как это сделать, сообщил лётчик. "Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня. А именно вот этим техническим моментам по перегону воздушного судна уделялось наименьшее количество времени", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1". Центр общественных связей ФСБ России сообщил 8 июля, что спецслужба пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы затем склонить его к перелёту и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине.

https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3