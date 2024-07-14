https://ria.ru/20240714/tu-22m-1959651369.html
Летчик рассказал, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3
Летчик рассказал, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3 - РИА Новости, 14.07.2024
Летчик рассказал, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3
Украинские спецслужбы торопили российского летчика, которого хотели завербовать, с угоном самолета Ту-22М3, но не уделяли внимания техническим особенностям, как РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:31
2024-07-14T22:31
2024-07-14T22:31
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы торопили российского летчика, которого хотели завербовать, с угоном самолета Ту-22М3, но не уделяли внимания техническим особенностям, как это сделать, сообщил лётчик. "Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня. А именно вот этим техническим моментам по перегону воздушного судна уделялось наименьшее количество времени", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1". Центр общественных связей ФСБ России сообщил 8 июля, что спецслужба пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы затем склонить его к перелёту и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине.
https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Ту-22М3
Летчик рассказал, что украинские спецслужбы торопили его с угоном Ту-22М3
Летчик заявил, что Киев не интересовали технические моменты, как угнать Ту-22М3