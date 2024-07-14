https://ria.ru/20240714/tsakhal-1959604677.html
Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС
Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС - РИА Новости, 14.07.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Рафиа Салямы, командира бригады палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:56
2024-07-14T16:56
2024-07-14T17:02
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
египет
рафах (провинция)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Рафиа Салямы, командира бригады палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа."Вчера… ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саляму", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Как сообщают в ЦАХАЛ, Саляма был одним из ответственных за атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саляму. По данным телеканала Al Arabiya, Саляма был ликвидирован в результате атаки.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240714/bapor-1959599538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, египет, рафах (провинция)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Египет, Рафах (провинция)
Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саляма
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Рафиа Салямы, командира бригады палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
"Вчера… ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саляму", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Как сообщают в ЦАХАЛ, Саляма был одним из ответственных за атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС
, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саляму. По данным телеканала Al Arabiya, Саляма был ликвидирован в результате атаки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.