https://ria.ru/20240714/tsakhal-1959604677.html

Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС - РИА Новости, 14.07.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Рафиа Салямы, командира бригады палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:56

2024-07-14T16:56

2024-07-14T17:02

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

египет

рафах (провинция)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Рафиа Салямы, командира бригады палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа."Вчера… ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саляму", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Как сообщают в ЦАХАЛ, Саляма был одним из ответственных за атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.В субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, где, на основе проверенных разведданных, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саляму. По данным телеканала Al Arabiya, Саляма был ликвидирован в результате атаки.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240714/bapor-1959599538.html

израиль

египет

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, египет, рафах (провинция)