https://ria.ru/20240714/trevoga-1959585178.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.07.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:17

2024-07-14T15:17

2024-07-14T15:17

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 15.03 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской и Киевской областях. Следом она прозвучала в Черниговской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240714/rs-1959563379.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины