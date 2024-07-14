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В Волгограде потушили сухую траву - РИА Новости, 14.07.2024
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20:05 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/trava-1959634346.html
В Волгограде потушили сухую траву
В Волгограде потушили сухую траву - РИА Новости, 14.07.2024
В Волгограде потушили сухую траву
Возгорание сухой травы ликвидировано в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:05
2024-07-14T20:05
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Возгорание сухой травы ликвидировано в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. Ранее МЧС сообщало о том, что сухая трава загорелась Ворошиловском районе Волгограда на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Полная ликвидация 17.52 ", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
волгоград
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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде потушили сухую траву

В Волгограде пожарные ликвидировали возгорание сухой травы

© ГУМЧС России по Приморскому краюТушение пожара сухой травы
Тушение пожара сухой травы - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© ГУМЧС России по Приморскому краю
Тушение пожара сухой травы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Возгорание сухой травы ликвидировано в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.
Ранее МЧС сообщало о том, что сухая трава загорелась Ворошиловском районе Волгограда на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
"Полная ликвидация 17.52 ", - сообщили в МЧС.
Горящая сухая трава - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Спасатели предупредили об опасности пала прошлогодней травы
23 апреля, 02:53
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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