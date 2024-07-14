https://ria.ru/20240714/trava-1959634346.html
В Волгограде потушили сухую траву
В Волгограде потушили сухую траву - РИА Новости, 14.07.2024
В Волгограде потушили сухую траву
Возгорание сухой травы ликвидировано в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:05
2024-07-14T20:05
2024-07-14T20:05
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Возгорание сухой травы ликвидировано в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. Ранее МЧС сообщало о том, что сухая трава загорелась Ворошиловском районе Волгограда на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Полная ликвидация 17.52 ", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде потушили сухую траву
В Волгограде пожарные ликвидировали возгорание сухой травы