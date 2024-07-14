https://ria.ru/20240714/trava-1959634346.html

В Волгограде потушили сухую траву

В Волгограде потушили сухую траву - РИА Новости, 14.07.2024

В Волгограде потушили сухую траву

Возгорание сухой травы ликвидировано в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:05

2024-07-14T20:05

2024-07-14T20:05

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Возгорание сухой травы ликвидировано в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. Ранее МЧС сообщало о том, что сухая трава загорелась Ворошиловском районе Волгограда на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "Полная ликвидация 17.52 ", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

волгоград

волгоградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)