https://ria.ru/20240714/trava-1959610472.html

В Волгограде загорелась сухая трава

В Волгограде загорелась сухая трава - РИА Новости, 14.07.2024

В Волгограде загорелась сухая трава

Сухая трава горит в Ворошиловском районе Волгограда на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:35

2024-07-14T17:35

2024-07-14T17:35

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Сухая трава горит в Ворошиловском районе Волгограда на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. По информации ведомства, сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда поступило в 16.30. "Предварительно горит сухая растительность на площади 1,5 тысячи квадратных метров, подразделения 20-й пожарно-спасательной части работают на месте", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959607990.html

волгоград

волгоградская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)