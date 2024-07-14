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В Волгограде загорелась сухая трава - РИА Новости, 14.07.2024
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17:35 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/trava-1959610472.html
В Волгограде загорелась сухая трава
В Волгограде загорелась сухая трава - РИА Новости, 14.07.2024
В Волгограде загорелась сухая трава
Сухая трава горит в Ворошиловском районе Волгограда на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:35
2024-07-14T17:35
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Сухая трава горит в Ворошиловском районе Волгограда на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. По информации ведомства, сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда поступило в 16.30. "Предварительно горит сухая растительность на площади 1,5 тысячи квадратных метров, подразделения 20-й пожарно-спасательной части работают на месте", - сообщили в МЧС.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде загорелась сухая трава

В Волгограде загорелась сухая трава на площади полторы тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТушение природного пожара
Тушение природного пожара - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тушение природного пожара. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 июл - РИА Новости. Сухая трава горит в Ворошиловском районе Волгограда на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда поступило в 16.30.
"Предварительно горит сухая растительность на площади 1,5 тысячи квадратных метров, подразделения 20-й пожарно-спасательной части работают на месте", - сообщили в МЧС.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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