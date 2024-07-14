https://ria.ru/20240714/tramp-1959654000.html

Митинг, на котором ранили Трампа, был плохо организован, заявила активистка

Митинг, на котором ранили Трампа, был плохо организован, заявила активистка - РИА Новости, 14.07.2024

Митинг, на котором ранили Трампа, был плохо организован, заявила активистка

Участница митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что мероприятие было плохо организовано, а правоохранители не... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:49

2024-07-14T22:49

2024-07-14T22:49

в мире

пенсильвания

сша

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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БЕТЕЛ-ПАРК (США), 14 июл - РИА Новости. Участница митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что мероприятие было плохо организовано, а правоохранители не отреагировали на сообщение о вооруженном мужчине. "Это был ужасный день. Не понимаю, почему не были предприняты какие-то действия, когда сообщили о вооруженном человеке на крыше. Никто ничего не сделал, невероятно. Я была на многих митингах, этот был худший в плане организации, люди ходили там, где их не должно было быть", - сказала агентству присутствовавшая на митинге американка Лори. По ее словам, участники мероприятия, услышав хлопки, подумали, что это фейерверки. "Потом мы быстро узнали, что это стрельба. Нам сказали укрыться и оставаться в укрытии", - рассказала она. Участница митинга добавила, что хорошо видела, как Трампа уводили с трибуны. "Трамп почти отдал жизнь за нас. Если бы всё пошло иначе, зло бы победило, времена были бы по-настоящему страшными", - отметила активистка. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T22:49 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа