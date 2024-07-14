Митинг, на котором ранили Трампа, был плохо организован, заявила активистка

БЕТЕЛ-ПАРК (США), 14 июл - РИА Новости. Участница митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что мероприятие было плохо организовано, а правоохранители не отреагировали на сообщение о вооруженном мужчине. "Это был ужасный день. Не понимаю, почему не были предприняты какие-то действия, когда сообщили о вооруженном человеке на крыше. Никто ничего не сделал, невероятно. Я была на многих митингах, этот был худший в плане организации, люди ходили там, где их не должно было быть", - сказала агентству присутствовавшая на митинге американка Лори. По ее словам, участники мероприятия, услышав хлопки, подумали, что это фейерверки. "Потом мы быстро узнали, что это стрельба. Нам сказали укрыться и оставаться в укрытии", - рассказала она. Участница митинга добавила, что хорошо видела, как Трампа уводили с трибуны. "Трамп почти отдал жизнь за нас. Если бы всё пошло иначе, зло бы победило, времена были бы по-настоящему страшными", - отметила активистка. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания
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БЕТЕЛ-ПАРК (США), 14 июл - РИА Новости. Участница митинга, на котором ранили экс-президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что мероприятие было плохо организовано, а правоохранители не отреагировали на сообщение о вооруженном мужчине.
«
"Это был ужасный день. Не понимаю, почему не были предприняты какие-то действия, когда сообщили о вооруженном человеке на крыше. Никто ничего не сделал, невероятно. Я была на многих митингах, этот был худший в плане организации, люди ходили там, где их не должно было быть", - сказала агентству присутствовавшая на митинге американка Лори.
По ее словам, участники мероприятия, услышав хлопки, подумали, что это фейерверки.
"Потом мы быстро узнали, что это стрельба. Нам сказали укрыться и оставаться в укрытии", - рассказала она.
Участница митинга добавила, что хорошо видела, как Трампа уводили с трибуны.
"Трамп почти отдал жизнь за нас. Если бы всё пошло иначе, зло бы победило, времена были бы по-настоящему страшными", - отметила активистка.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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