Sky News: премьер Британии пожелал Трампу выздоровления после покушения

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с экс-лидером и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, на которого накануне было совершенно покушение во время митинга в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Sky News. Ранее премьер заявил в соцсети X, что что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом днем после вчерашней попытки покушения (на Трампа - ред.)", - сообщил телеканал. Отмечается, что во время разговора премьер осудил жестокость покушения, а также пожелал выздоровления Трампу и другим пострадавшим. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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4.7
96
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с экс-лидером и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, на которого накануне было совершенно покушение во время митинга в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Sky News.
Ранее премьер заявил в соцсети X, что что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.
"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом днем после вчерашней попытки покушения (на Трампа - ред.)", - сообщил телеканал.
Отмечается, что во время разговора премьер осудил жестокость покушения, а также пожелал выздоровления Трампу и другим пострадавшим.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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