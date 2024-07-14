https://ria.ru/20240714/tramp-1959641899.html

Sky News: премьер Британии пожелал Трампу выздоровления после покушения

Sky News: премьер Британии пожелал Трампу выздоровления после покушения - РИА Новости, 14.07.2024

Sky News: премьер Британии пожелал Трампу выздоровления после покушения

Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с экс-лидером и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, на которого накануне было... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:04

2024-07-14T21:04

2024-07-14T21:07

в мире

сша

пенсильвания

великобритания

дональд трамп

кир стармер

фбр

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96403b20a8afb53c5f56b4aeadbd892e.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с экс-лидером и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, на которого накануне было совершенно покушение во время митинга в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Sky News. Ранее премьер заявил в соцсети X, что что потрясен инцидентом со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом днем после вчерашней попытки покушения (на Трампа - ред.)", - сообщил телеканал. Отмечается, что во время разговора премьер осудил жестокость покушения, а также пожелал выздоровления Трампу и другим пострадавшим. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

пенсильвания

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T21:04 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, великобритания, дональд трамп, кир стармер, фбр, покушение на дональда трампа