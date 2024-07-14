https://ria.ru/20240714/tramp-1959633187.html
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа
Более одного миллиона долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пожертвования сделали почти 15 тысяч... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:00
2024-07-14T20:00
2024-07-14T20:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более одного миллиона долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пожертвования сделали почти 15 тысяч человек, сказано на странице для сбора средств на платформе Gofundme. Ранее страница для сбора средств в пользу пострадавших во время попытки покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании была создана на платформе Gofundme. Порядка 177 тысяч долларов было собрано спустя 12 часов после событий. Согласно информации на сайте платформы, на тот момент пожертвования сделали около 2,3 тысячи человек. "Собрано 1067974 доллара США", - говорится в сообщении на сайте. На сайте платформы указывается, что планировалось собрать один миллион долларов. В сборе средств приняли участие почти 15 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч долларов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959536128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e93fe2361d03e1da2b010eb2ad68401.jpg
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T20:00
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PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Технологии, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа
Gofundme: 15 тыс человек собрали $1067974 для жертв стрельбы на митинге Трампа
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более одного миллиона долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пожертвования сделали почти 15 тысяч человек, сказано на странице для сбора средств на платформе Gofundme.
Ранее страница для сбора средств в пользу пострадавших во время попытки покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании
была создана на платформе Gofundme. Порядка 177 тысяч долларов было собрано спустя 12 часов после событий. Согласно информации на сайте платформы, на тот момент пожертвования сделали около 2,3 тысячи человек.
«
"Собрано 1067974 доллара США", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте платформы указывается, что планировалось собрать один миллион долларов. В сборе средств приняли участие почти 15 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч долларов.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР
назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.