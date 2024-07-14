https://ria.ru/20240714/tramp-1959633187.html

В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа

В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа

Более одного миллиона долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пожертвования сделали почти 15 тысяч... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:00

2024-07-14T20:00

2024-07-14T20:00

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технологии

пенсильвания

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фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более одного миллиона долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пожертвования сделали почти 15 тысяч человек, сказано на странице для сбора средств на платформе Gofundme. Ранее страница для сбора средств в пользу пострадавших во время попытки покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании была создана на платформе Gofundme. Порядка 177 тысяч долларов было собрано спустя 12 часов после событий. Согласно информации на сайте платформы, на тот момент пожертвования сделали около 2,3 тысячи человек. "Собрано 1067974 доллара США", - говорится в сообщении на сайте. На сайте платформы указывается, что планировалось собрать один миллион долларов. В сборе средств приняли участие почти 15 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч долларов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T20:00 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа