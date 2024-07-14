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В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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20:00 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959633187.html
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа
Более одного миллиона долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пожертвования сделали почти 15 тысяч... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:00
2024-07-14T20:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более одного миллиона долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пожертвования сделали почти 15 тысяч человек, сказано на странице для сбора средств на платформе Gofundme. Ранее страница для сбора средств в пользу пострадавших во время попытки покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании была создана на платформе Gofundme. Порядка 177 тысяч долларов было собрано спустя 12 часов после событий. Согласно информации на сайте платформы, на тот момент пожертвования сделали около 2,3 тысячи человек. "Собрано 1067974 доллара США", - говорится в сообщении на сайте. На сайте платформы указывается, что планировалось собрать один миллион долларов. В сборе средств приняли участие почти 15 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч долларов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, технологии, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Технологии, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа

Gofundme: 15 тыс человек собрали $1067974 для жертв стрельбы на митинге Трампа

© AP Photo / Evan VucciМесто проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы
Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более одного миллиона долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, пожертвования сделали почти 15 тысяч человек, сказано на странице для сбора средств на платформе Gofundme.
Ранее страница для сбора средств в пользу пострадавших во время попытки покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании была создана на платформе Gofundme. Порядка 177 тысяч долларов было собрано спустя 12 часов после событий. Согласно информации на сайте платформы, на тот момент пожертвования сделали около 2,3 тысячи человек.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
«
"Собрано 1067974 доллара США", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте платформы указывается, что планировалось собрать один миллион долларов. В сборе средств приняли участие почти 15 тысяч человек. Самое крупное пожертвование составило 50 тысяч долларов.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
 
В миреТехнологииПенсильванияСШАДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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