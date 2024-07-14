Байдена проинформировали о ситуации вокруг покушения на Трампа

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Руководство правоохранительных ведомств США проинформировало президента Джо Байдена о текущей ситуации вокруг покушения на его предшественника Дональда Трампа, информирует Белый дом. "Президент и вице-президент получили обновленную информацию от глав министерств юстиции и внутренней безопасности, руководителей ФБР и Секретной службы, а также советников по национальной и внутренней безопасности", - сообщает Белый дом. Байден накануне прервал отдых в пляжной резиденции в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон в связи с покушением на своего предшественника. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Руководство правоохранительных ведомств США проинформировало президента Джо Байдена о текущей ситуации вокруг покушения на его предшественника Дональда Трампа, информирует Белый дом.
"Президент и вице-президент получили обновленную информацию от глав министерств юстиции и внутренней безопасности, руководителей ФБР и Секретной службы, а также советников по национальной и внутренней безопасности", - сообщает Белый дом.
Байден накануне прервал отдых в пляжной резиденции в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон в связи с покушением на своего предшественника.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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