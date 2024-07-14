https://ria.ru/20240714/tramp-1959620694.html

Лидер Reform UK заявил, что отправится в США, чтобы поддержать Трампа

Лидер Reform UK заявил, что отправится в США, чтобы поддержать Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Лидер Reform UK заявил, что отправится в США, чтобы поддержать Трампа

Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что отправится на съезд Республиканской партии в США, чтобы поддержать бывшего... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:41

2024-07-14T18:41

2024-07-14T18:41

в мире

сша

пенсильвания

милуоки

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что отправится на съезд Республиканской партии в США, чтобы поддержать бывшего американского президента Дональда Трампа после покушения. "На следующей неделе я отправлюсь в Милуоки на Республиканский съезд. Я делаю это, чтобы поддержать своего друга Дональда Трампа", - написал Фараж в статье для газеты Telegraph. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959613991.html

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пенсильвания

милуоки

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в мире, сша, пенсильвания, милуоки, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа