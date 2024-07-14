https://ria.ru/20240714/tramp-1959613826.html

Ле Пен пожелала Трампу выздоровления после покушения на него

Ле Пен пожелала Трампу выздоровления после покушения на него - РИА Новости, 14.07.2024

Ле Пен пожелала Трампу выздоровления после покушения на него

Один из лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пожелала кандидату в президенты США Дональду Трампу скорейшего выздоровления после... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:55

2024-07-14T17:55

2024-07-14T17:55

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Один из лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пожелала кандидату в президенты США Дональду Трампу скорейшего выздоровления после покушения на него в ходе предвыборного митинга. "Покушение на Дональда Трампа… это драматичный символ насилия, которое подрывает наши демократии. Хорошего выздоровления ему, горячо сочувствую республиканским активистам, которые стали жертвами этого безумия", - написала Ле Пен на своей странице в социальной сети Х. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа, марин ле пен, джо байден