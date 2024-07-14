https://ria.ru/20240714/tramp-1959611301.html

Для жертв стрельбы на митинге Трампа открыли фонд пожертвований

Для жертв стрельбы на митинге Трампа открыли фонд пожертвований - РИА Новости, 14.07.2024

Для жертв стрельбы на митинге Трампа открыли фонд пожертвований

Порядка 177 тысяч долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа спустя 12 часов после событий, страница для... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:43

2024-07-14T17:43

2024-07-14T17:43

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка 177 тысяч долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа спустя 12 часов после событий, страница для сбора средств была создана на платформе Gofundme. "Президент Дональд Трамп одобрил создание этого счета как места для пожертвований для семей пострадавших или погибших в ходе сегодняшней ужасающей попытки покушения", - говорится на сайте платформы. Согласно информации на сайте платформы, пожертвования сделали около 2,3 тысячи человек. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T17:43 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа