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Для жертв стрельбы на митинге Трампа открыли фонд пожертвований - РИА Новости, 14.07.2024
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17:43 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611301.html
Для жертв стрельбы на митинге Трампа открыли фонд пожертвований
Для жертв стрельбы на митинге Трампа открыли фонд пожертвований - РИА Новости, 14.07.2024
Для жертв стрельбы на митинге Трампа открыли фонд пожертвований
Порядка 177 тысяч долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа спустя 12 часов после событий, страница для... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:43
2024-07-14T17:43
в мире
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дональд трамп
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка 177 тысяч долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа спустя 12 часов после событий, страница для сбора средств была создана на платформе Gofundme. "Президент Дональд Трамп одобрил создание этого счета как места для пожертвований для семей пострадавших или погибших в ходе сегодняшней ужасающей попытки покушения", - говорится на сайте платформы. Согласно информации на сайте платформы, пожертвования сделали около 2,3 тысячи человек. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Для жертв стрельбы на митинге Трампа открыли фонд пожертвований

Для жертв стрельбы на митинге Трампа собрали около 177 тысяч долларов

© AP Photo / Evan VucciАгенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка 177 тысяч долларов было собрано для жертв стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа спустя 12 часов после событий, страница для сбора средств была создана на платформе Gofundme.
«
"Президент Дональд Трамп одобрил создание этого счета как места для пожертвований для семей пострадавших или погибших в ходе сегодняшней ужасающей попытки покушения", - говорится на сайте платформы.
Согласно информации на сайте платформы, пожертвования сделали около 2,3 тысячи человек.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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