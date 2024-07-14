https://ria.ru/20240714/tramp-1959600309.html
Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков
Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков
На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:37
2024-07-14T16:37
2024-07-14T16:41
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа. "Именно когда мы говорим, что действующая администрация (США) вольно или невольно перенесла во внутреннюю политику свои методы работы, - как раз на внутренней арене и появился тоже стиль силовых решений", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с покушением на Трампа.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T16:37
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, видео
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа.
2024-07-14T16:37
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Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков
Песков: на внутренней арене США появился стиль применения силовых решений