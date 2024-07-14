https://ria.ru/20240714/tramp-1959600309.html

Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков

Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024

Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков

На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:37

2024-07-14T16:37

2024-07-14T16:41

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа. "Именно когда мы говорим, что действующая администрация (США) вольно или невольно перенесла во внутреннюю политику свои методы работы, - как раз на внутренней арене и появился тоже стиль силовых решений", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с покушением на Трампа.

сша

россия

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Дарья Буймова

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T16:37 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, видео