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Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
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16:37 14.07.2024 (обновлено: 16:41 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/tramp-1959600309.html
Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков
Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2024
Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков
На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:37
2024-07-14T16:41
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа. "Именно когда мы говорим, что действующая администрация (США) вольно или невольно перенесла во внутреннюю политику свои методы работы, - как раз на внутренней арене и появился тоже стиль силовых решений", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с покушением на Трампа.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, видео
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа.
2024-07-14T16:37
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Власти США привнесли силовые решения во внутреннюю политику, заявил Песков

Песков: на внутренней арене США появился стиль применения силовых решений

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На внутренней арене США появился стиль применения силовых решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа.
"Именно когда мы говорим, что действующая администрация (США) вольно или невольно перенесла во внутреннюю политику свои методы работы, - как раз на внутренней арене и появился тоже стиль силовых решений", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с покушением на Трампа.
 
СШАРоссияДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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