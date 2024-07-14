https://ria.ru/20240714/tramp-1959599989.html
Подозреваемый в атаке на Трампа мог быть не один, заявили в полиции
Подозреваемый в атаке на Трампа мог быть не один, заявили в полиции - РИА Новости, 14.07.2024
Подозреваемый в атаке на Трампа мог быть не один, заявили в полиции
Полиция штата Пенсильвания заявила, что не может утверждать, что подозреваемый в покушении на Трампа действовал в одиночку, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:36
2024-07-14T16:36
2024-07-14T16:37
в мире
пенсильвания
сша
дональд трамп
джо байден
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция штата Пенсильвания заявила, что не может утверждать, что подозреваемый в покушении на Трампа действовал в одиночку, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя полиции штата Джорджа Бивенса. "Пройдет некоторое время, пока мы сможем окончательно... ответить на этот вопрос", - приводит газета слова Бивенса. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959499121_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_042b45ab1baac30843c0b5a7bd3492b5.jpg
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
2024-07-14T16:36
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PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Подозреваемый в атаке на Трампа мог быть не один, заявили в полиции
Полиция не может утверждать, что подозреваемый в атаке на Трампа был один
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Полиция штата Пенсильвания заявила, что не может утверждать, что подозреваемый в покушении на Трампа действовал в одиночку, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на представителя полиции штата Джорджа Бивенса.
"Пройдет некоторое время, пока мы сможем окончательно... ответить на этот вопрос", - приводит газета слова Бивенса.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.