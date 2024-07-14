Президент ЮАР осудил покушение на Трампа
Президент ЮАР Рамафоса назвал политическое насилие противоположностью демократии
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что политическое насилие представляет собой противоположность демократии.
"Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа является ярким напоминанием об опасности политического экстремизма и нетерпимости. Политическое насилие - это противоположность демократии", - написал Рамафоса в социальной сети X.
Президент ЮАР пожелал скорейшего выздоровления Трампу.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.