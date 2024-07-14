Рейтинг@Mail.ru
Президент ЮАР осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959592332.html
Президент ЮАР осудил покушение на Трампа
Президент ЮАР осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Президент ЮАР осудил покушение на Трампа
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что политическое насилие представляет собой противоположность РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:55
2024-07-14T15:55
в мире
сша
юар
пенсильвания
дональд трамп
сирил рамафоса
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_0:68:3095:1809_1920x0_80_0_0_c1e0654d4bbd32e13df687c2c91692a2.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что политическое насилие представляет собой противоположность демократии. "Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа является ярким напоминанием об опасности политического экстремизма и нетерпимости. Политическое насилие - это противоположность демократии", - написал Рамафоса в социальной сети X. Президент ЮАР пожелал скорейшего выздоровления Трампу. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959516938.html
https://ria.ru/20240714/gosduma-1959576809.html
сша
юар
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_ed61631112e60255c95921e208b9e82b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, юар, пенсильвания, дональд трамп, сирил рамафоса, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, ЮАР, Пенсильвания, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Президент ЮАР осудил покушение на Трампа

Президент ЮАР Рамафоса назвал политическое насилие противоположностью демократии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что политическое насилие представляет собой противоположность демократии.
"Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа является ярким напоминанием об опасности политического экстремизма и нетерпимости. Политическое насилие - это противоположность демократии", - написал Рамафоса в социальной сети X.
Дональда Трампа уводят в машину после стрельбы на митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Полиция не видит угрозы после устранения покушавшегося на Трампа
Вчера, 07:15
Президент ЮАР пожелал скорейшего выздоровления Трампу.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Госдуме предположили, чем Трамп мог спровоцировать покушение
Вчера, 14:33
 
В миреСШАЮАРПенсильванияДональд ТрампСирил РамафосаДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала