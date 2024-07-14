https://ria.ru/20240714/tramp-1959592332.html

Президент ЮАР осудил покушение на Трампа

Президент ЮАР осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Президент ЮАР осудил покушение на Трампа

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что политическое насилие представляет собой противоположность РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:55

2024-07-14T15:55

2024-07-14T15:55

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что политическое насилие представляет собой противоположность демократии. "Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа является ярким напоминанием об опасности политического экстремизма и нетерпимости. Политическое насилие - это противоположность демократии", - написал Рамафоса в социальной сети X. Президент ЮАР пожелал скорейшего выздоровления Трампу. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959516938.html

https://ria.ru/20240714/gosduma-1959576809.html

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юар

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, юар, пенсильвания, дональд трамп, сирил рамафоса, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа