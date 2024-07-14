https://ria.ru/20240714/tramp-1959591987.html

Команда Трампа не располагает достаточными ресурсами для защиты, пишут СМИ

Команда Трампа не располагает достаточными ресурсами для защиты, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2024

Команда Трампа не располагает достаточными ресурсами для защиты, пишут СМИ

Команда экс-президента США и кандидата на президентских выборах Дональда Трампа не располагает достаточными ресурсами для обеспечения его безопасности, ее... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:51

2024-07-14T15:51

2024-07-14T15:53

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пенсильвания

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Команда экс-президента США и кандидата на президентских выборах Дональда Трампа не располагает достаточными ресурсами для обеспечения его безопасности, ее запрос на предоставление большей защиты политику не удовлетворили, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Местные СМИ пишут, что подозреваемый в совершении покушения – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие. Отмечаться, что команда Трампа отправляла запрос на предоставление дополнительной защиты, однако ее запрос не удовлетворили. На митинге в пятницу в Пенсильвании местные правоохранительные органы были на месте, чтобы оказать помощь, но их возможности ограничены по сравнению с Секретной службой. "Трампу, так как он только кандидат в президенты США, а не действующий президент, не предоставляется та же степень защиты Секретной службы, как Джо Байдену", - сообщили изданию источники. Как отметили изданию неназванные источники, Трампу необходимо было предоставить дополнительную защиту Секретной службы США. "У Трампа нет группы реагирования против снайперских атак, как и "поддержки авиации", что делает его очень уязвимым", - добавили изданию источники. Ранее член палаты представителей США от республиканцев Майкл Уолтц обвинил министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса в отказе усилить охрану бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа до покушения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959514758.html

https://ria.ru/20240714/strelba-1959501393.html

https://ria.ru/20240714/fbr-1959507727.html

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа