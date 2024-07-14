https://ria.ru/20240714/tramp-1959583179.html

Президент Кипра заявил, что в ужасе от новости о покушении на Трампа

Президент Кипра заявил, что в ужасе от новости о покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Президент Кипра заявил, что в ужасе от новости о покушении на Трампа

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил в соцсети Х, что он "в ужасе" от новости о покушении на Дональда Трампа и осуждает политически мотивированное... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:05

2024-07-14T15:05

2024-07-14T15:05

в мире

сша

пенсильвания

кипр

никос христодулидис

дональд трамп

джо байден

фбр

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АФИНЫ, 14 июл - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил в соцсети Х, что он "в ужасе" от новости о покушении на Дональда Трампа и осуждает политически мотивированное насилие. "В ужасе от новости о покушении на жизнь бывшего президента Дональда Трампа. Мы рады, что он в безопасности, и передаем наилучшие пожелания ему и его семье. Политически мотивированное насилие всегда должно однозначно осуждаться, ему нет места в демократических обществах", - написал Христодулидис. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959516938.html

сша

пенсильвания

кипр

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T15:05 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, кипр, никос христодулидис, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа