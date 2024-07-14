https://ria.ru/20240714/tramp-1959581966.html

Трамп на, которого совершили покушение, призвал американцев сплотиться

Трамп на, которого совершили покушение, призвал американцев сплотиться - РИА Новости, 14.07.2024

Трамп на, которого совершили покушение, призвал американцев сплотиться

Бывший президент США Дональд Трамп после покушения на него написал в своей социальной сети Truth Social, что сейчас более, чем когда-либо, нужно быть... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:59

2024-07-14T14:59

2024-07-14T15:41

дональд трамп

сша

в мире

пенсильвания

висконсин

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после покушения на него написал в своей социальной сети Truth Social, что сейчас более, чем когда-либо, нужно быть сплоченными и не позволить "злу одержать верх"."В этот момент, как никогда, важно, чтобы мы были едины и проявили наш истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными, и не позволить злу одержать верх", — сказал он.Трамп, участвующий в предвыборной гонке за пост главы государства, также поблагодарил всех за поддержку и заявил, что останется стойким и непоколебимым перед "лицом зла". Трамп отметил, что любит США и с нетерпением ждет своего выступления в Висконсине.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

сша

пенсильвания

висконсин

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T14:59 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, сша, в мире, пенсильвания, висконсин, фбр, покушение на дональда трампа