Фотограф, предположительно, запечатлел путь пролета пули у головы Трампа
NYT: фотограф, возможно, запечатлел пролет пули во время покушения на Трампа
© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Фотограф газеты New York Times, предположительно, запечатлел путь пролета пули у головы кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге, сообщила сама газета.
"Фотограф New York Times, судя по всему, запечатлел на фотографии, как пуля пролетела мимо головы бывшего президента Дональда Трампа", - пишет газета.
Опрошенный газетой специалист по оружию, бывший сотрудник ФБР Майкл Харриган допустил, что на снимке с высокой вероятностью изображен именно путь пролета пули.
"Вполне вероятно, что (на фото – ред.) показано вытеснение воздуха пулей", - заявил газете эксперт.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.