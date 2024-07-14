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Ветеран "Альфы" прокомментировал покушение на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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14:45 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/tramp-1959579738.html
Ветеран "Альфы" прокомментировал покушение на Дональда Трампа
Ветеран "Альфы" прокомментировал покушение на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Ветеран "Альфы" прокомментировал покушение на Дональда Трампа
Претензии по поводу необеспечения безопасности митинга, на котором был ранен кандидат в президенты США Дональд Трамп, следует предъявлять полиции - возможно,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:45
2024-07-14T14:45
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Претензии по поводу необеспечения безопасности митинга, на котором был ранен кандидат в президенты США Дональд Трамп, следует предъявлять полиции - возможно, она не выполнила свои прямые обязанности в силу политических пристрастий, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Какие-то претензии к личной охране Трампа я не могу предъявить, потому что те, кто попали на его митинг, прошли, как говорят средства массовой информации, все возможные кордоны - металлоискатели и так далее, и я в это верю", - сказал Гончаров РИА Новости. По его словам, вопросы вызывает поведение полиции, обеспечивавшей безопасность митинга извне. "Потому что, как сейчас сообщают СМИ, один или двое граждан сообщили, что они видят, как человек с винтовкой поднимается наверх, а полицейские или кто там еще от них отмахнулись и, грубо говоря по-русски, послали", - отметил собеседник агентства. "Я думаю, что, если это докажут, это будет большая проблема. Это еще раз подтверждает, что противостояние республиканцев и демократов достигло такого уровня, что сотрудники силовых структур не хотят вопреки долгу выполнять свои обязанности", - добавил Гончаров. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Ветеран "Альфы" прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Ветеран "Альфы" о покушении на Трампа: полиция не исполнила свои обязанности

© AP Photo / Evan VucciАгенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Претензии по поводу необеспечения безопасности митинга, на котором был ранен кандидат в президенты США Дональд Трамп, следует предъявлять полиции - возможно, она не выполнила свои прямые обязанности в силу политических пристрастий, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Какие-то претензии к личной охране Трампа я не могу предъявить, потому что те, кто попали на его митинг, прошли, как говорят средства массовой информации, все возможные кордоны - металлоискатели и так далее, и я в это верю", - сказал Гончаров РИА Новости.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
По его словам, вопросы вызывает поведение полиции, обеспечивавшей безопасность митинга извне.
«
"Потому что, как сейчас сообщают СМИ, один или двое граждан сообщили, что они видят, как человек с винтовкой поднимается наверх, а полицейские или кто там еще от них отмахнулись и, грубо говоря по-русски, послали", - отметил собеседник агентства.
"Я думаю, что, если это докажут, это будет большая проблема. Это еще раз подтверждает, что противостояние республиканцев и демократов достигло такого уровня, что сотрудники силовых структур не хотят вопреки долгу выполнять свои обязанности", - добавил Гончаров.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушавшийся на жизнь Трампа мог действовать в одиночку, заявила полиция
Вчера, 08:03
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Орбан выразил поддержку Трампу после стрельбы на митинге
Вчера, 07:32
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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