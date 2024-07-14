https://ria.ru/20240714/tramp-1959579738.html

Ветеран "Альфы" прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Ветеран "Альфы" прокомментировал покушение на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Ветеран "Альфы" прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Претензии по поводу необеспечения безопасности митинга, на котором был ранен кандидат в президенты США Дональд Трамп, следует предъявлять полиции - возможно,... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:45

2024-07-14T14:45

2024-07-14T14:45

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Претензии по поводу необеспечения безопасности митинга, на котором был ранен кандидат в президенты США Дональд Трамп, следует предъявлять полиции - возможно, она не выполнила свои прямые обязанности в силу политических пристрастий, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Какие-то претензии к личной охране Трампа я не могу предъявить, потому что те, кто попали на его митинг, прошли, как говорят средства массовой информации, все возможные кордоны - металлоискатели и так далее, и я в это верю", - сказал Гончаров РИА Новости. По его словам, вопросы вызывает поведение полиции, обеспечивавшей безопасность митинга извне. "Потому что, как сейчас сообщают СМИ, один или двое граждан сообщили, что они видят, как человек с винтовкой поднимается наверх, а полицейские или кто там еще от них отмахнулись и, грубо говоря по-русски, послали", - отметил собеседник агентства. "Я думаю, что, если это докажут, это будет большая проблема. Это еще раз подтверждает, что противостояние республиканцев и демократов достигло такого уровня, что сотрудники силовых структур не хотят вопреки долгу выполнять свои обязанности", - добавил Гончаров. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

https://ria.ru/20240714/ssha-1959519504.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959517608.html

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа